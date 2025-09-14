CSC Dumbrăvița, cinci eșecuri consecutive.

Nici în runda a șasea a eșalonului fotbalistic secund CSC Dumbrăvița nu a găsit drumul spre victorie, suferind astfel cinci înfrângeri consecutive.

Meciul, susținut pe teren propriu împotriva retrogradatei OSK Sepsi Sfântu Gheorghe, a avut ritm dar puține ocazii de gol.

Oaspeții au deschis scorul în minutul 21, când Cosmin Matei a punctat dintr-un penalty acordat după un duel… bărbătesc între Sofran și Techereș. Timișenii au găsit resurse de revigorare, egalând în minutul 40 prin Nicolae Soflan, în urma unei reluări spectaculoase din careul advers.

Repriza a doua a adus o relativă dominare a gazdelor, nu însă destul de convingătoare, dar cei care au înscris au fost fotbaliștii de la Sepsi, prin spaniolul Nacho Heras, în minutul 65.

CSC Dumbrăvița: Mikloș – Morariu, Butnărașu, Panaite (Misăraș 75′), Gladun – Cibi (Vasile 46′), Ailenei – Sofran (cpt.), Olariu (Pădurariu 71′), Curescu (Popovici 58′) – Cristea (Gondiu 58′). Rezerve neutilizate: Brașoveanu – Ciurel, Buțu, Calotă. Antrenor Florin Fabian.

