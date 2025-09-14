Ziua comunei Otelec, sărbătorită duminică, începând cu ora 18

Ziua comunei Otelec, sărbătorită duminică, începând cu ora 18.

Având o istorie administrativă de doar două decenii, comuna timișeană Otelec a deprins rapid ritmul sărbătorilor comunitare.

Duminică, 14 septembrie, în organizarea administrației locale, aici se desfășoară Ziua Comunei, festivitățile fiind programate să debuteze la ora 18, la căminul cultural din localitate.

Programul spectacolului pregătit pentru acest prilej cuprinde dansuri populare maghiare, prezentare de ansamblurile Napsugar, Furgelabak și Nefelejcs, precum și recitalul formației Angelis 96.

Petrecerea va include, ca și la edițiile precedente, o tombolă și câteva surprize pregătite de organizatori.

Situată în sud-vestul județului, pe cursul canalului Bega, comuna Otelec reunește, în cele două sate componente, circa 1.700 de locuitori, în rândul cărora se regăsește și o semnificativă comunitate de etnie maghiară.

