 „Șoaptele sufletului” – o hartă simbolică a emoțiilor și a patrimoniului cultural interior, se lansează oficial la Timișoara.

După o lansare emoționantă desfășurată pe 6 septembrie 2025, în cadrul celei de-a doua ediții a evenimentului „Zestrea – festival de arte și bucurii”, într-un cadru idilic la Conacul Zăgujeni din Caraș-Severin, romanul de debut „Șoaptele sufletului”, semnat de managerul cultural timișorean Beatrice Căițanu, se pregătește pentru următorul său eveniment editorial: lansarea oficială la Timișoara, programată pentru 15 septembrie 2025, la Centrul Multifuncțional Bastion.

„Șoaptele sufletului” propune cititorilor o incursiune unică într-un univers literar în care cele șase emoții fundamentale – bucuria, frica, furia, surpriza, disprețul și tristețea – sunt transformate în regate cu identitate proprie. Inspirat de antropologia emoțiilor și de patrimoniul imaterial al Banatului, romanul oferă o geografie simbolică a sufletului uman.

„Cartea mea nu este un studiu de antropologie, ci o poveste inspirată de ea – un roman în care emoțiile devin regate și cititorul este invitat să le străbată, pentru ca în final, să se descopere pe sine.” – spune autoarea.

Într-o lume tot mai digitalizată, în care suntem aparent conectați permanent, dar tot mai deconectați de noi înșine și unii de ceilalți, „Șoaptele sufletului” vine ca o invitație la introspecție. Romanul reamintește cititorilor cât de esențial este să ne înțelegem și acceptăm emoțiile pentru a ne regăsi autenticitatea, echilibrul și capacitatea de a crea relații reale într-o societate hiper-tehnologizată.

Beatrice Căițanu, președintele Asociației Cohesive Art, este cunoscută pentru activitatea sa ca manager cultural și promotor al artei și educației.

A coordonat proiecte precum „Modelarea emoțiilor prin artă” – unde a creat cărți tactile pentru copiii cu deficiențe de vedere,  „Timișoara Miuțelor – identitate culturală prin sport” sau „Timișoara – Capital Internațională la Volei de Plajă”, fiecare explorând noi forme de expresie culturală și identitate locală.

Copyright fotografie: Conacul Zăgujeni/ Adrian Holerga

