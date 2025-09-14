Spălări ale rețelelor de apă, programate de Aquatim în perioada 15-19 septembrie.

Marți, în data de 16 septembrie, între orele 9-13, vor avea loc spălări profesionale pe rețeaua de distribuție a apei, în localitatea Bătești. Pe durata lucrărilor, presiunea apei va fi redusă în localitate.

În perioada 15 – 19 septembrie 2025, în intervalul orar 9-17, se vor realiza spălări profesionale pe rețeaua de distribuție a apei, în localitatea Pădureni. Pe durata lucrărilor, presiunea apei va fi redusă în localitate.

Lucrările de spălare urmăresc să asigure o calitate corespunzătoare a apei potabile și sunt o parte a activității desfășurate de Aquatim în cadrul mentenanței preventive a rețelelor de distribuție.

La reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure. Deoarece această perturbare va fi de scurtă durată, recomandăm clienților să nu folosească apa în scopuri menajere, până la limpezirea completă.