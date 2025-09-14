Știința Poli, învinsă la Blaj.

În etapa a 3-a a ligii a 3-a (Seria a 7-a), fotbaliștii de la Știința Poli Timișoara au evoluat pe terenul celor de la ACS CIL Blaj.

Din păcate, gruparea bănățeană a pierdut cu scorul de 2-1.

Timișorenii au deschis scorul prin Aurel Vlaicu, în minutul 12, ardelenii punctând prin Alexandru Lungar (min. 19) și Said Alvez (min. 75). Alte rezultate: Unirea Alba Iulia – Viitorul Arad 2-0 (au marcat Răzvan Fetița 27 și Amir Jorza 75; CS Timişul Şag – CSC Ghiroda şi Giarmata Vii 3-0 (Andrei Chistrugă 10, Andrei Viașu 26, Ovidiu Radu 87); Unirea Sântana – CSU Alba Iulia 3-0 (Ciprian Rus 17 și 85, Adelin Nica 75).

În clasament, CSC Ghiroda şi Giarmata Vii a acumulat 6 puncte (golaveraj 5-6), Știința Poli are 4 puncte (6-2), în timp ce Timișul Șag are doar 3 puncte (5-8).