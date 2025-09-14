Știința Poli, învinsă la Blaj

Sport
Publicat în de Octavian Roşa
Fără comentarii
Știința Poli, învinsă la Blaj

Știința Poli, învinsă la Blaj.

În etapa a 3-a a ligii a 3-a (Seria a 7-a), fotbaliștii de la Știința Poli Timișoara au evoluat pe terenul celor de la ACS CIL Blaj.

Din păcate, gruparea bănățeană a pierdut cu scorul de 2-1.

Timișorenii au deschis scorul prin Aurel Vlaicu, în minutul 12, ardelenii punctând prin Alexandru Lungar (min. 19) și Said Alvez (min. 75). Alte rezultate: Unirea Alba Iulia – Viitorul Arad 2-0 (au marcat Răzvan Fetița 27 și Amir Jorza 75; CS Timişul Şag – CSC Ghiroda şi Giarmata Vii 3-0 (Andrei Chistrugă 10, Andrei Viașu 26, Ovidiu Radu 87); Unirea Sântana – CSU Alba Iulia 3-0 (Ciprian Rus 17 și 85, Adelin Nica 75).

În clasament, CSC Ghiroda şi Giarmata Vii a acumulat 6 puncte (golaveraj 5-6), Știința Poli are 4 puncte (6-2), în timp ce Timișul Șag are doar 3 puncte (5-8).

CITEȘTE ȘI: Spălări ale rețelelor de apă, programate de Aquatim în perioada 15-19 septembrie  

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *