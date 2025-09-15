Mai puține rezervări pentru petrecerea sărbătorilor de iarnă

Mai sunt câteva luni până la vacanţa de iarnă, însă rezervările sunt mai puţine decât în alţi ani. Unele oferte pentru pachetele de Crăciun şi Revelion au apărut deja, alţi hotelieri încă îşi mai fac calcule, scrie tvrinfo.ro. Dar valurile de scumpiri şi incertitudinile din această perioadă îi fac mai prevăzători și mai puțin cheltuitori pe români.

Pensiunile agroturistice de la țară sunt preferate de mulți români pentru a petrece Crăciunul.

Altădată, în septembrie, se făceau deja rezervări pentru sărbătorile de iarnă. Acum sunt mai puține.

Scumpirile și schimbările aplicate pentru voucherele de vacanță se numără printre motive.

Cele mai căutate regiuni rurale pentru sărbătorile de iarnă sunt Râșnov, Bran, Moieciu, Fundata, zona Mărginimea Sibiului, Bucovina și Maramureș.

Din ce în ce mai căutate sunt și zone din Ținutul Neamțului, nordul Olteniei și localitățile montane din Buzău.

Anul acesta, vacanța de iarnă a elevilor e între 20 decembrie și 7 ianuarie. Părinții vor avea și ei două minivacanțe, de Crăciun și Revelion.