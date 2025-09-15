Ceață densă în vestul țării

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare nowcasting cod galben de ceață valabilă luni, 15 septembrie, până la ora 9.

Avertizarea este valabilă pentru:

Zona joasă a județului Arad , respectiv zona localităților: Arad, Pecica, Sântana, Lipova, Ineu, Chișineu-Criș, Nădlac, Curtici, Șiria, Vladimirescu, Pâncota, Sebiș, Vinga, Târnova, Macea, Secusigiu, Șicula, Gurahonț, Zimandu Nou, Zăbrani, Ghioroc, Șimand, Apateu, Bocsig, Șagu, Semlac, Buteni, Săvârșin, Sintea Mare, Beliu, Mișca, Craiva, Seleuș, Almaș, Fântânele, Cermei, Bârzava, Șepreuș, Livada, Felnac, Zărand, Șeitin, Iratoșu, Covăsinț, Șofronea, Tauț, Conop, Grăniceri, Păuliș, Socodor, Vărădia de Mureș, Zădăreni, Birchiș, Bârsa, Peregu Mare, Olari, Archiș, Dieci, Pilu, Dorobanți, Pleșcuța, Dezna, Zerind, Hășmaș, Brazii, Ususău, Cărand, Moneasa, Bata, Șilindia, Frumușeni, Ignești, Șiștarovăț;

Zona joasă a județului Timiş , respectiv zona localităților: Timișoara, Lugoj, Sânnicolau Mare, Jimbolia, Recaș, Buziaș, Făget, Deta, Gătaia, Variaș, Săcălaz, Ciacova, Giarmata, Dudeștii Vechi, Lenauheim, Ghiroda, Peciu Nou, Cărpiniș, Sânandrei, Comloșu Mare, Periam, Satchinez, Orțișoara, Cenad, Giroc, Moșnița Nouă, Sânmihaiu Român, Teremia Mare, Coșteiu, Jebel, Nădrag, Liebling, Lovrin, Jamu Mare, Biled, Racovița, Sânpetru Mare, Gavojdia, Denta, Topolovățu Mare, Cenei, Belinț, Sacoșu Turcesc, Darova, Banloc, Pișchia, Tomnatic, Bethausen, Victor Vlad Delamarina, Tomești, Giulvăz, Dumbrava, Tormac, Uivar, Șandra, Boldur, Șag, Moravița, Margina, Saravale, Traian Vuia, Dumbrăvița, Voiteg, Becicherecu Mic, Iecea Mare, Mașloc, Dudeștii Noi, Fârdea, Gottlob, Ghilad, Birda, Chevereșu Mare, Pesac, Remetea Mare, Balinț, Checea, Criciova, Mănăștiur, Bârna, Livezile, Foeni, Otelec, Fibiș, Știuca, Beba Veche, Pădureni, Nițchidorf, Curtea, Parța, Ohaba Lungă, Bucovăț, Ghizela, Valcani, Giera, Pietroasa, Brestovăț, Bogda, Bara, Secaș;

În aceste zone se semnalează ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.