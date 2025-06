Cine a pornit digitalizarea în urbanism? Administrația din Cluj îi răspunde primarului Timișoarei

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat „un eveniment istoric pentru administrația publică locală din România”, respectiv faptul că instituția pe care o conduce a eliberat prima autorizație de construire în procedură complet digitală.

Eliberarea documentelor administrative în sistem electronic este însă o procedură demarată de Consiliul Județean Cluj încă din 2023, astfel că președintele liberal al administrației clujene, Alin Tișe, s-a grăbit să-i dea o replică lui Fritz, transmite Actualdecluj.ro, citat de economedia.ro

„Un pas înainte, desigur, pentru Timișoara. Dar dacă acesta e „momentul istoric”, cum ar trebui să numim ceea ce s-a întâmplat la Consiliul Județean Cluj încă din 16 februarie 2023, când a fost emisă prima autorizație de construire exclusiv online din România, un eveniment… preistoric?”, a comentat Tișe pe contul său de pe rețele sociale.

Liberalul clujean mai spune că, înainte de se avânta în declarații privind „momentele istorice” din administrația publică din România, liderului USR Dominic Fritz „nu i-ar strica puțină documentare”.



Tișe mai arată că la nivelul Consiliului Județean Cluj în acest moment se lucrează mult mai avansat, la „un soft AI integrat, care să transpună automat cererile fizice în format digital. „Avem deja peste 1.500 de cereri depuse și procesate online doar anul acesta”, a punctat Tișe.

Consiliul Județean Cluj nu doar că a implementat cu peste doi ani în urmă emiterea online a autorizațiilor, dar și-a dezvoltat un sistem digital extins, prin care în prezent se emit peste 50 de tipuri de documente cu valabilitate juridică, în format digital.

La nivelul anului 2024, 56% dintre documentele depuse și emise au fost soluționate exclusiv online. Până în prezent, au fost digitalizate și operaționalizate următoarele categorii de documente, aparținând atât Consiliului Județean, cât și entităților avizatoare sau subordonate: certificatele de urbanism; autorizațiile de construire; avize ISU; cererile pentru derularea unor lucrări în proximitatea drumurilor județene; cereri de închiriere a spațiilor din cadrul Cluj Arena; cereri pentru avize de la Compania de Apă Arieșul Turda SA; cereri pentru materiale de promovare turistică; cereri pentru ghidaj turistic; cereri pentru verificarea eligibilității GUEE; solicitări pentru obținerea finanțărilor nerambursabile de la Consiliul Județean Cluj etc.

Arhitectul-șef al județului Cluj a făcut și el câteva precizări.

“În anul 2022 am lansat la Consiliul Judetean Cluj platformă digitală de emitere a actelor de autorizare și urbanism. Am emis prima autorizație de construire exclusiv online in februarie 2023. Da! Februarie 2023. Era acum peste doi ani.

De atunci avem mii de acte emise online (autorizatii de construire, certificate de urbanism, avize la documentatii de urbanism, s.a.), avem si alte instituții avizatoare integrate în aceeași platforma, urmând să integram si alte primarii din județ”, a menționat Salanță.

Sursa foto: Alin Tișe/Facebook