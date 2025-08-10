Ce au găsit polițiștii în una dintre mașinile implicate în evenimentul de pe Podul Mihai Viteazul. Video

Un accident de circula ție, soldat cu două victime și cu pagube importante, s-a produs s âmb ătă după-amiază, pe Podul Mihai Viteazul din Timișoara.

Vă reamintim că, potrivit IPJ Timiș, un tânăr de 22 de ani a condus un autoturism dinspre Bulevardul Mihai Viteazul înspre strada 20 Decembrie 1989, iar pe Podul Mihai Viteazul ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 35 de ani.

Unul dintre bolizi a rupt balustrada podului (bucata căzând în apă), iar celălalt s-a izbit violent de beton.

Cu ocazia verificărilor ce au urmat, într-una dintre mașini, polițiștii au găsit mai multe obiecte contondente și ascuțite, efectuându-se în prezent cercetări cu privire la proveniența acestora.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală , distrugere, tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe.