Ce au găsit polițiștii în una dintre mașinile implicate în evenimentul de pe Podul Mihai Viteazul. Video

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Ce au găsit polițiștii în una dintre mașinile implicate în evenimentul de pe Podul Mihai Viteazul. Video

Un accident de circulație, soldat cu două victime și cu pagube importante, s-a produs sâmbătă după-amiază, pe Podul Mihai Viteazul din Timișoara.

Vă reamintim că, potrivit IPJ Timiș, un tânăr de 22 de ani a condus un autoturism dinspre Bulevardul Mihai Viteazul înspre strada 20 Decembrie 1989, iar pe Podul Mihai Viteazul ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 35 de ani.

Unul dintre bolizi a rupt balustrada podului (bucata căzând în apă), iar celălalt s-a izbit violent de beton.

Cu ocazia verificărilor ce au urmat, într-una dintre mașini, polițiștii au găsit mai multe obiecte contondente și ascuțite, efectuându-se în prezent cercetări cu privire la proveniența acestora.

Ce au găsit polițiștii în una dintre mașinile implicate în evenimentul de pe Podul Mihai Viteazul. Video

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală , distrugere, tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe.

CITEȘTE ȘI: Peste 100 de locatari din zona Gării de Nord din Timișoara au participat la “protestul jucăriilor” (foto/video)

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *