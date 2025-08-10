Întreruperi de curent programate în județul Timiș în perioada 11 – 15 august 2025

Întreruperi de curent programate în județul Timiș în perioada 11 - 15 august 2025

DataIntervalJudetLocalitateStrada
11.08.202508:30 – 16:30TimișCralovățAlte detalii: partial
09:00 – 16:00TimișDumbrăvițaBulevardul Petre Tutea Alte detalii: partial, Strada William Shakespeare Alte detalii: partial, Strada Alexandru Macedon Alte detalii: partial, Strada Buenos Aires Alte detalii: partial, Strada Cibin Alte detalii: partial, Strada Ferencz Lehart Alte detalii: partial, Strada Mark Twain Alte detalii: partial, Strada Frații Grimm Alte detalii: partial, Strada Kalman Imre Alte detalii: partial, Strada Dvorjak Alte detalii: partial, Str. Hans Cristian Andersen Alte detalii: partial, Strada Liviu Rebreanu Alte detalii: partial, Strada Schubert Alte detalii: partial, Strada Joseph Rudyard Kipling Alte detalii: partial, Strada Moților Alte detalii: partial, Bulevardul Ion Creangă Alte detalii: partial
09:00 – 17:00TimișGirocStrada Carabușului Nr 17
09:00 – 17:00TimișJimboliaAlte detalii: Corneliu Coposu , Stefan Jager ,N.Balcescu, Bucegi,Salcamilor ,Gheorghe Adoc ,Aleea Cito , Contele Csekonics ,Ecaterina Teodoroiu ,Teodor Aman ,Nikola
09:00 – 17:00TimișGhirodaStrada Făgăraş
09:00 – 17:00TimișStamora GermanăAgenti economici: COMTIM, SOLOVERDE
09:00 – 17:00TimișGaiu Mic
09:00 – 17:00TimișLugojStrada Făgetului Alte detalii: partial, Strada Agriculturii Alte detalii: partial, Strada Poalele Viilor
09:00 – 17:00TimișBazoșAlte detalii: total
09:00 – 17:00TimișBencecu de SusNr 84
09:00 – 17:00TimișBazoșu NouNr 78
09:00 – 17:00TimișSânandreiAlte detalii: partial
09:00 – 17:00TimișChevereșu MareAgenti economici: Tabara, Cabana
12.08.202505:00 – 08:00TimișTimișoaraStrada Gheorghe Lazăr Nr 26 Agenti economici: KAUFLAND
08:30 – 15:30TimișOhaba-Forgaci
09:00 – 17:00TimișTimișoaraStrada Marin Constantin Alte detalii: partial
09:00 – 17:00TimișBencecu de SusAlte detalii: Zona centrala si iesire spre Bencecu de Jos
09:00 – 17:00TimișParțaAlte detalii: Ferma Oi
09:00 – 17:00TimișMoșnița NouăAlte detalii: Str. Margaretei,  Alte detalii: Str. Crinului,  Alte detalii: Str. Salciei,  Alte detalii: Str Maslinului,  Alte detalii: Str. Serena,  Alte detalii: Str Frasinului,  Alte detalii: Str. Magnoliei,  Alte detalii: Str. Gladiolei,  Alte detalii: Str. Brandusei,  Alte detalii: Str. Crizantemei,  Alte detalii: Str. Petuniei,  Alte detalii: Str. Viorelelor,  Alte detalii: Str.Lacrimioarei
09:00 – 17:00TimișUnipNr 99
09:00 – 17:00TimișJimboliaStrada Spre Sud Alte detalii: partial, Strada Victor Babeș Alte detalii: partial, Strada Emerich Bartzer Alte detalii: partial, Strada Bârzava Alte detalii: partial
09:00 – 17:00TimișTeremia MareAlte detalii: SEQUOIA, TEREVIN
23:00 – 23:59TimișTimișoaraStrada Damaschin Bojinca Nr 4 Agenti economici: KAUFLAND
13.08.202500:00 – 03:00TimișTimișoaraStrada Damaschin Bojinca Nr 4 Agenti economici: KAUFLAND
05:00 – 08:00TimișTimișoaraStrada Mihail Kogălniceanu Nr 11-13-15
09:00 – 17:00TimișDudeștii NoiStrada Școlii Vechi Nr 22
09:00 – 17:00TimișȘipet
09:00 – 17:00TimișMoșnița NouăAgenti economici: Best Foods Production, fosta Avicola
09:00 – 17:00TimișCadarAlte detalii: partial
09:00 – 17:00TimișSăcălazAgenti economici: Super Construct, Firgodom, Egeria | Alte detalii: Zona Vile MFA, Zona Cartier Vile iesire din Sacalaz spre Beregsau
09:00 – 17:00TimișVălcani
09:00 – 17:00TimișTimișoaraCalea Moşniţei Nr 8  Agenti economici: SC INTERCONTINENTAL GROUP SRL, AQUATIM
09:00 – 17:00TimișGaiu Mic
09:00 – 17:00TimișStamora GermanăAgenti economici: COMTIM, SOLOVERDE
09:00 – 17:00TimișSânnicolau MareAlte detalii: ITP AGROTRANSPORT, SERVICE AGROTRANSPORT
11:00 – 19:00TimișTimișoaraCalea Torontalului Nr km 6 Agenti economici: SC STADA HEMOFARM SRL
23:00 – 23:59TimișDumbrăvițaStrada Conac Nr 51
14.08.202500:00 – 03:00TimișDumbrăvițaStrada Conac Nr 51
05:00 – 08:00TimișTimișoaraStrada Chimiștilor Nr 5-9
08:00 – 17:00TimișParțaAgenti economici: COMTIM
09:00 – 17:00TimișGhirodaAlte detalii: Str. Primaverii , Aleea Castanilor, Trandafirilor
09:00 – 17:00TimișSăcălazStrada VIII Nr 775 si 383
09:00 – 17:00TimișFârdeaAlte detalii: Baraj Fardea
09:15 – 17:00TimișTimișoaraStrada Gheorghe Adam Alte detalii: partial, Strada Lorena Alte detalii: partial, Aleea Pădurea Verde Alte detalii: partial, Calea Dorobanților Alte detalii: partial
23:00 – 23:59TimișTimișoaraNr 98
15.08.202500:00 – 03:00TimișTimișoaraNr 98

