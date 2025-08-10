Întreruperi de curent programate în județul Timiș în perioada 11 – 15 august 2025
|Data
|Interval
|Judet
|Localitate
|Strada
|11.08.2025
|08:30 – 16:30
|Timiș
|Cralovăț
|Alte detalii: partial
|09:00 – 16:00
|Timiș
|Dumbrăvița
|Bulevardul Petre Tutea Alte detalii: partial, Strada William Shakespeare Alte detalii: partial, Strada Alexandru Macedon Alte detalii: partial, Strada Buenos Aires Alte detalii: partial, Strada Cibin Alte detalii: partial, Strada Ferencz Lehart Alte detalii: partial, Strada Mark Twain Alte detalii: partial, Strada Frații Grimm Alte detalii: partial, Strada Kalman Imre Alte detalii: partial, Strada Dvorjak Alte detalii: partial, Str. Hans Cristian Andersen Alte detalii: partial, Strada Liviu Rebreanu Alte detalii: partial, Strada Schubert Alte detalii: partial, Strada Joseph Rudyard Kipling Alte detalii: partial, Strada Moților Alte detalii: partial, Bulevardul Ion Creangă Alte detalii: partial
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Giroc
|Strada Carabușului Nr 17
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Jimbolia
|Alte detalii: Corneliu Coposu , Stefan Jager ,N.Balcescu, Bucegi,Salcamilor ,Gheorghe Adoc ,Aleea Cito , Contele Csekonics ,Ecaterina Teodoroiu ,Teodor Aman ,Nikola
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Ghiroda
|Strada Făgăraş
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Stamora Germană
|Agenti economici: COMTIM, SOLOVERDE
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Gaiu Mic
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Lugoj
|Strada Făgetului Alte detalii: partial, Strada Agriculturii Alte detalii: partial, Strada Poalele Viilor
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Bazoș
|Alte detalii: total
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Bencecu de Sus
|Nr 84
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Bazoșu Nou
|Nr 78
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Sânandrei
|Alte detalii: partial
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Chevereșu Mare
|Agenti economici: Tabara, Cabana
|12.08.2025
|05:00 – 08:00
|Timiș
|Timișoara
|Strada Gheorghe Lazăr Nr 26 Agenti economici: KAUFLAND
|08:30 – 15:30
|Timiș
|Ohaba-Forgaci
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Timișoara
|Strada Marin Constantin Alte detalii: partial
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Bencecu de Sus
|Alte detalii: Zona centrala si iesire spre Bencecu de Jos
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Parța
|Alte detalii: Ferma Oi
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Moșnița Nouă
|Alte detalii: Str. Margaretei, Alte detalii: Str. Crinului, Alte detalii: Str. Salciei, Alte detalii: Str Maslinului, Alte detalii: Str. Serena, Alte detalii: Str Frasinului, Alte detalii: Str. Magnoliei, Alte detalii: Str. Gladiolei, Alte detalii: Str. Brandusei, Alte detalii: Str. Crizantemei, Alte detalii: Str. Petuniei, Alte detalii: Str. Viorelelor, Alte detalii: Str.Lacrimioarei
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Unip
|Nr 99
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Jimbolia
|Strada Spre Sud Alte detalii: partial, Strada Victor Babeș Alte detalii: partial, Strada Emerich Bartzer Alte detalii: partial, Strada Bârzava Alte detalii: partial
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Teremia Mare
|Alte detalii: SEQUOIA, TEREVIN
|23:00 – 23:59
|Timiș
|Timișoara
|Strada Damaschin Bojinca Nr 4 Agenti economici: KAUFLAND
|13.08.2025
|00:00 – 03:00
|Timiș
|Timișoara
|Strada Damaschin Bojinca Nr 4 Agenti economici: KAUFLAND
|05:00 – 08:00
|Timiș
|Timișoara
|Strada Mihail Kogălniceanu Nr 11-13-15
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Dudeștii Noi
|Strada Școlii Vechi Nr 22
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Șipet
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Moșnița Nouă
|Agenti economici: Best Foods Production, fosta Avicola
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Cadar
|Alte detalii: partial
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Săcălaz
|Agenti economici: Super Construct, Firgodom, Egeria | Alte detalii: Zona Vile MFA, Zona Cartier Vile iesire din Sacalaz spre Beregsau
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Vălcani
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Timișoara
|Calea Moşniţei Nr 8 Agenti economici: SC INTERCONTINENTAL GROUP SRL, AQUATIM
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Gaiu Mic
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Stamora Germană
|Agenti economici: COMTIM, SOLOVERDE
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Sânnicolau Mare
|Alte detalii: ITP AGROTRANSPORT, SERVICE AGROTRANSPORT
|11:00 – 19:00
|Timiș
|Timișoara
|Calea Torontalului Nr km 6 Agenti economici: SC STADA HEMOFARM SRL
|23:00 – 23:59
|Timiș
|Dumbrăvița
|Strada Conac Nr 51
|14.08.2025
|00:00 – 03:00
|Timiș
|Dumbrăvița
|Strada Conac Nr 51
|05:00 – 08:00
|Timiș
|Timișoara
|Strada Chimiștilor Nr 5-9
|08:00 – 17:00
|Timiș
|Parța
|Agenti economici: COMTIM
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Ghiroda
|Alte detalii: Str. Primaverii , Aleea Castanilor, Trandafirilor
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Săcălaz
|Strada VIII Nr 775 si 383
|09:00 – 17:00
|Timiș
|Fârdea
|Alte detalii: Baraj Fardea
|09:15 – 17:00
|Timiș
|Timișoara
|Strada Gheorghe Adam Alte detalii: partial, Strada Lorena Alte detalii: partial, Aleea Pădurea Verde Alte detalii: partial, Calea Dorobanților Alte detalii: partial
|23:00 – 23:59
|Timiș
|Timișoara
|Nr 98
|15.08.2025
|00:00 – 03:00
|Timiș
|Timișoara
|Nr 98