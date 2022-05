Breaking news! O echipă de polițiști a descins în Primăria Timișoara: ancheta vizează concursul câștigat de Rebecca Bedelean!

La nici o săptămână de la descinderea la sediul din Mehala al SC Piețe SA, despre care v-am informat în articolul “Percheziții la SC Piețe SA într-un dosar penal referitor la trucarea concursului pentru funcția de director adjunct!”, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Timiș au intrat, în această dimineață, în Primăria Timișoara, pentru a ridica documente referitoare la un alt concurs de recrutare!

Este vorba despre concursul derulat în luna mai 2021, pentru ocuparea funcției de execuție vacante de consilier la Serviciul spații verzi și locuri de joacă.

La fel ca în cazul de la SC Piețe SA, unde au fost trase sforile pentru instalarea membrei USR Cătălina Jahn, secretară de profesie, în fotoliul directorului adjunct, și în speța de față este vorba despre o tânără simpatizantă a USR care a fost angajată și promovată aproape instantaneu, prin încălcarea legislației în vigoare.

Cazul Rebeccăi Bedelean, căci despre ea este vorba, a fost prezentat în exclusivitate de ziarul nostru în 5 septembrie 2021, în articolul intitulat “O tânără frumoasă și liberă a ajuns șefă în Primăria Timișoara, deși vechimea în muncă nu i-ar fi permis nici măcar angajarea”.

Ulterior, în 31 martie 2022, am revenit pe subiect, în articolul “Am anticipat, din nou, corect: ANFP a trimis-o în judecată pe tânăra frumoasă și liberă ajunsă șefă peste noapte în primărie”.

Altă Mărie, cu aceeași pălărie

Fără să fie neapărat identice, cazurile Jahn și Bedelean seamănă foarte mult. În primul rând, ambele câștigătoare ale concursurilor sunt din siajul USR (membră, respectiv simpatizantă).

În al doilea rând, în timp ce, la concursul din noiembrie 2021, de la SC Piețe SA, organizatorii au omis deliberat dintre condițiile de participare experiența relevantă în activitatea de conducere a unei întreprinderi publice sau societăți private, pentru că favorita Cătălina Jahn fusese o viață întreagă doar secretară, la concursul din luna mai 2021, de la Serviciul Spații Verzi și Locuri de Joacă, comisia de soluționare a contestațiilor a rezolvat din pix (la propriu!) vechimea obligatorie de cinci ani în specialitatea studiilor, pe care Rebecca Bedelean nu o avea, motiv pentru care fusese respinsă inițial la proba selecției dosarelor.

În al treilea rând, la fel ca în dosarul de urmărire penală în care se cercetează cazul concursului de la SC Piețe SA, și ancheta care vizează concursul de la Spații Verzi are ca obiect presupusa săvârșire a infracțiunii de abuz în serviciu, prevăzute de art. 297 Cod penal.

Iată ce spune acest articol: “Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică”.

După un concurs câștigat cu chiu, cu vai, șefă non-stop

În acest context, nu știm cât de confortabil se vor simți în viitorul apropiat componenții comisiei de soluționare a contestațiilor de la concursul derulat în luna mai 2021: Claudiu Andraș (șef Biroul Salubrizare) – președinte, Loredana Sibian (șef Serviciul Proiecte Edilitare) și Gabriela Bica (șef Serviciul Monitorizare și Implementare Proiecte) – membri.

Vă reamintim că, după ce această comisie i-a admis contestația și i-a validat dosarul, tânăra Rebecca Bedelean a fost declarată câștigătoare a concursului în care oricum n-a avut contracandidat. Deși n-a impresionat absolut deloc nici la proba scrisă (52,67 puncte), nici la interviu (55,33 puncte), Rebecca Bedelean a fost numită rapid, în 13 august 2021, prin dispoziția primarului Dominic Fritz, șefă a Serviciului Amenajare Peisagistică, Biodiversitate și Ape, din cadrul nou-înființatei Direcții Infrastructură Verde, care n-are nici la această oră director executiv.

Ulterior, în 25 martie 2022, pe rolul Tribunalului Timiș a fost înregistrată plângerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP) împotriva Unității Administrativ Teritoriale Timișoara, a primarului Dominic Fritz și a Rebeccăi Bedelean. ANFP solicită instanței de contencios administrativ și fiscal ca, prin hotărârea pe care o va pronunța, să dispună constatarea nulității de drept a concursului de recrutare din 20 mai 2021, anularea dispoziției primarului Timișoarei privind numirea Rebbecăi Bedelean în funcția de consilier, precum și anularea tuturor actelor administrative subsecvente, cum ar fi dispoziția primarului din 13.08.2021 privind exercitarea de către tânăra în cauză, cu caracter temporar, a funcției publice de conducere de șef serviciu la Serviciul Amenajare Peisagistică, Biodiversitate și Ape.

La doar cinci zile de la înregistrarea acțiunii în justiție a ANFP, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat, primarul Dominic Fritz a inclus-o pe Rebecca Bedelean în dispoziția nr. 490/30.03.2022, printre persoanele delegate în funcții de conducere, fiind vorba de o nouă perioadă de șase luni pe care tânăra useristă o va petrece ca șef interimar la Serviciul Amenajare Peisagistică, Biodiversitate și Ape.

Legea e clară

Dacă nu știm cum sună ordonanța prin care s-a dispus începerea urmăririi penale în dosarul referitor la concursul câștigat de Rebecca Bedelean, în schimb, vă putem prezenta, din nou în exclusivitate, argumentele expuse în fața instanței de către ANFP.

Astfel, ANFP i-a învederat instanței că, din documentele depuse de Rebecca Bedelean la dosarul de concurs, rezultă că ea este, din iulie 2012, inginer peisagist, iar din 1 aprilie 2015, este persoană fizică autorizată (PFA).

Se mai menționează în plângere că OUG 44/16.04.2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale prevede, la art. 1, alin. 2, prevede că “prezenta ordonanță de urgență nu se aplică profesiilor liberale, precum și acelor activități economice a căror desfășurare este organizată și reglementată prin legi speciale”.

În același timp, potrivit art. 424, alin. 3 din OUG 57/2019 (Codul administrativ), “vechimea în specialitate este vechimea dobândită în temeiul unui contract individual de muncă, al unui raport de serviciu sau ca profesie liberală, demonstrată cu documente corespunzătoare de către persoana care a desfăşurat o activitate într-o funcţie de specialitate corespunzătoare profesiei sau specializării sale. Constituie vechime în specialitate şi vechimea dobândită în temeiul unui contract individual de muncă, raport de serviciu sau ca profesie liberală în statele membre ale Uniunii Europene, precum şi în alte state cu care România a încheiat convenţii de recunoaştere reciprocă a acestor drepturi, demonstrată cu documente corespunzătoare de către persoana care a desfăşurat o activitate într-o funcţie de specialitate corespunzătoare profesiei sau specializării sale”.

Din analizarea de către ANFP a documentelor referitoare la vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției pentru care a candidat, rezultă că, în perioada 1 aprilie 2015 – 10 mai 2021, Rebecca Bedelean a desfășurat activitate ca PFA.

Dar, potrivit art. 424, alin. 3 din OUG 57/2019, coroborat cu prevederile art. 1, alin. 2 din OUG 44/2008, această activitate nu constituie vechime în specialitatea studiilor dobândită ca urmare a exercitării unei profesii liberale și nu poate fi valorificată pentru ocuparea unei funcții publice. Asta fiindcă profesia de peisagist nu s-a regăsit în lista privind profesiile reglementate în România, conform Anexei nr. 2 la Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, iar Asociația Peisagiștilor din România nu se numără printre autoritățile competente corespunzătoare fiecărei profesii reglementate în România, prevăzute de Anexa nr. 3 la același act normativ.

De când 1 este egal cu 5?

Rebecca Bedelean a precizat că a avut și două contracte de muncă cu normă întreagă de opt ore pe zi, în interiorul perioadei în care susține că și-a desfășurat activitatea ca PFA în domeniul peisagisticii.

Mai întâi, o adeverință eliberată în 30.04.2019 de către SC Visionis Landscape Design SRL atestă că, în perioada 6.03.2018 – 30.04.2019 (1 an, 1 lună și 24 de zile), Rebecca Bedelean a ocupat funcția de peisagist. Apoi din adeverința din 16.11.2020, eliberată de SC Vesaterm SRL (obiect de activitate: lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat), rezultă că, în perioada 1.05.2019 – 15.11.2020 (1 an, 6 luni și 14 zile), Rebecca Bedelean a ocupat funcția de specialist în achiziții. Oricum ai lua-o, achizițiile de instalații sanitare n-au nici o legătura cu peisagistica, așa că acel an și jumătate în care a activat la Vesaterm SRL îi poate aduce tinerei Rebecca vechime în muncă, nu și în specialitatea studiilor.

Una peste alta, în condițiile în care o eventuală activitate în domeniul peisagisticii, ca PFA, nu poate fi valorificată ca vechime în specialitatea studiilor, din motivele expuse mai sus, rămâne valabilă doar perioada petrecută de Rebecca Bedelean, ca peisagist, la firma SC Visionis Landscape Design.

Doar că un an, o lună și 24 de zile nu sunt egale cu cei cinci ani impuși de lege. Iar dacă, totuși, 1 ajunge să fie egal cu 5, atunci e posibil ca pe fir să intre și instituții dornice să afle ce se ascunde în spatele unor astfel de miracole aritmetice…