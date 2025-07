Apel al FALT

Comunicat

Federația Asociațiilor de Locatari Timișoara (FALT), „organizație neguvernamentală care reprezintă interesele a peste 3.552 de asociații de locatari/proprietari din Timișoara, membră a Ligii HABITAT România, face apel la: parlamentarii de Timiș, Ministerul Dezvoltării, Comisia juridică de disciplină și imunități a Camerei deputaților, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a Camerei deputaților, Conducerea Camerei deputaților, să analizați urgent modificarea propusă la Legea 196/2018, în speță amendamentul de la art. 75, alin. 6, propus recent de domnul deputat Florin Claudiu Roman, al cărui conținut îl redăm integral, și anume:

«Art.75 (6) Spațiile comerciale situate la parterul sau în structura condominiului care nu sunt racordate la rețelele comune ale imobilului sunt exceptate de la plata cheltuielilor comune aferente întreținerii și administrării condominiului, cu excepția celor ce privesc întreținerea structurii de rezistență, a acoperișului și a elementelor comune de siguranță»”.

FALT prezintă și motivele care stau la baza acestei solicitări: „Solicităm acest lucru din următoarele motive: amendamentul nu vine să clarifice sau să rezolve o problemă cu care se confruntă asociațiile de proprietari ci, din contră, aduce prejudicii mari celorlalți proprietari din condominii.

Precizăm că și în lipsa acestui amendament, spațiile în cauză nu plăteau consumurile de utilități la asociație, intrucât nu beneficiau de acestea prin branșamentul comun, pentru că aveau branșament separat, plătind utilitățile direct la furnizori.

Acum, prin limitarea strictă a tipurilor de cheltuieli prevăzute în acest amendament, cheltuieli pe care să le suporte aceste spații: «cheltuieli ce privesc întreținerea structurii de rezistență, a acoperișului și a elementelor comune de siguranță», se transferă o mare parte din cheltuielile proprietarilor acestor spații în sarcina celorlalți proprietari.

În plus, autorul nu definește ce se înțelege prin elemente comune de siguranță, ceea ce poate duce la interpretări diferite în aplicarea legii.

Conform acestui amendament, propus de domnul deputat și acceptat de cele două comisii, Administrație și Juridică din Camera Deputaților, cheltuieli precum: costuri de funcționare si mentenența liftului (energie electrică, abonament, revizii periodice); costuri cu reparația liftului; costuri cu refacerea carților tehnice, prevăzute de Legea 196/2018; costuri cu recalcularea cotei părți indivize prevăzute de Legea 196/2018; costuri cu întreținerea spațiilor verzi; costuri cu deratizarea si dezinsecția; costuri cu măturatul trotuarului, cu dezăpezirea; costuri poștale; costuri cu interfonul; costuri pentru reparații casa scării, zugrăvire; costuri cu apa folosită la spălarea casei scării, spațiu verde; costuri cu iluminatul casei scării; costuri cu personalul: administrator, personalul de curățenie etc.; costuri referitoare la fondul de rulment si fondul de reparații; costuri cu procese pe care le are asociația de proprietari, solicitate de avocați în cazul celor rău platnici, etc.

Se poate interpreta că nici costurile pentru reabilitarea termică a clădirii nu vor fi suportate de acești proprietari de spații comerciale, întrucât autorul nu prevede decât costuri cu structura de rezistență, nicidecum pentru reabilitare”, arată reprezentanții FALT.

„Redăm art. 85 din Legea 196/2018 care prevede tipuri de cheltuieli care se suportă pe cotă parte indiviză, cu mențiunea că, dacă se citea cu atenție legea, nu mai era nevoie de acest amendament:

«Cheltuielile pe cota-parte indiviză de proprietate reprezintă cheltuielile asociaţiei cu privire la proprietatea comună, cu privire la: fondul sau fondurile pentru lucrări de întreţinere, service, reparaţii şi, după caz, de consolidare, reabilitare, eficienţă energetică, modernizare la părţile de construcţii şi instalaţii aflate în/şi pe proprietatea comună, astfel cum este descrisă în cartea tehnică a construcţiei şi în acordul de asociere: subsolul; conductele de distribuţie şi coloanele instalaţiilor de apă, canalizare, încălzire, energie electrică; echipamente de echilibrare hidraulică a instalaţiilor; casa scării; podul; spălătoria; uscătoria; terasa; ascensorul; interfonul – partea de instalaţie de pe proprietatea comună; centrala termică proprie; crematoriul; tubulatura de evacuare a deşeurilor menajere; structura de rezistenţă; faţadele; acoperişul şi altele asemenea, conform prevederilor din acordul de asociere; personalul angajat sau contractat al asociaţiei: salarii sau remuneraţii pentru administrator, contabil, instalator, electrician, portar, îngrijitor, personalul care asigură curăţenia etc.; indemnizaţii acordate membrilor asociaţiei de proprietari ori persoanelor alese: preşedintele, membrii comitetului executiv şi cenzorului/comisiei de cenzori; prime; credite bancare; contracte sau poliţe de asigurări; cheltuieli cu produse şi accesorii pentru curăţenie, alte servicii administrative către proprietatea comună».

Se observă că foarte multe cheltuieli, conform amendamentului, nu vor mai fi suportate de proprietarii spațiilor comerciale.

Analizând gravitatea acestui amendament, solicităm urgent anularea sa în totalitate, pentru că nu este necesar, așa cum am arătat mai sus și, în plus, aduce grave prejudicii celortalți proprietari din condominii.

Totodată, ne exprimăm nemulțumirea și pentru faptul că nu am fost invitați la cele două comisii, pentru a ne exprima punctul de vedere, mai ales că, timp de trei ani, am participat la grupul de lucru al Camerei Deputaților,

Comisia de administrație, unde ne-am exprimat punctul de vedere, mai puțin asupra acestui amendament, care nu exista la acel moment”.

Comunicatul FALT este semnat de ing. Petru Olariu, împuternicit al comitetului director.