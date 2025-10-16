Anunț privind vânzarea bunurilor mobile: mașini – unelte, utilaje

MINISTERUL FINANȚELOR

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş

Unitatea Fiscală Orăşenească Jimbolia

Nr. înregistrare TMJM_DEX_ 1343-14/08.10.2025

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 29, luna octombrie , anul 2025, ora 11.00, în localitatea Jimbolia., str.Republicii, nr.31, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului QRA GLOBAL SRL , licitaţia a treia :

Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO35TREZ625506701XXXXXXX, beneficiar Unitatea Fiscală Orăşenească Jimbolia, cod de identificare fiscală 4605633, deschis la Trezoreria Jimbolia, utilizând numărul de evidenţă a plăţii 83540012500000000000093;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv:

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz:

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Jimbolia ,Str. Republicii nr.31 sau la numărul de telefon 0256360670