“Barocul pierdut”, în expoziție documentară

Sala Multiplexity, situată pe bulevardul Take Ionescu nr. 56, găzduiește, până în data de 2 noiembrie, expoziția „Barocul pierdut”, curatoriată de Maria Sârbu, rod al cercetării întreprinse de Casian-Alexandru Avram, Dragoș-Mihai Iovănescu și Marius-Liviu Moldovan.

„Barocul pierdut” este o expoziție documentară ce aduce în atenția publicului zece structuri arhitecturale baroce ridicate în secolul al XVIII-lea în Timișoara și demolate treptat în secolele următoare.

Acest nucleu central este completat de alte două secțiuni care servesc punerii în context. Zona introductivă prezintă în mod selectiv exemple de clădiri relevante pentru înțelegerea specificului barocului timișorean, în timp ce finalul parcursului expozițional valorifică existența fragmentelor și a micilor detalii baroce în țesutul urban contemporan.

Prin cercetare de arhivă, analiză critică și reconstituiri 3D realizate cu sprijinul voluntarilor coordonați de Atelierul NonFormal de Planificare Spațială, expoziția oferă informații detaliate și, în același timp, o viziune cuprinzătoare asupra manifestării stilului baroc în Timișoara.

“Heritage of Timișoara” este un proiect de intervenție culturală în cartierele istorice ale orașului, inițiat de Asociația “Prin Banat”, care urmărește promovarea și valorizarea patrimoniului cultural local, creșterea gradului de conștientizare privind importanța protejării acestuia și încurajarea turismului cultural.

În 2025, la zece ani de la conturarea ideilor care au stat la baza proiectului, Heritage of Timișoara își continuă misiunea – de această dată prin prisma stilului baroc, o mișcare artistică și arhitecturală care a influențat profund dezvoltarea vizuală și urbanistică a orașului.

Cu intrare liberă, expoziția documentară „Barocul pierdut” prezintă o parte dintre rezultatele cercetării derulate în cadrul ediției “Heritage of Timișoara: Baroque” și poate fi vizitată joi și vineri, între orele 16 și 20, respectiv sâmbătă și duminică în intervalul orar 12 – 20.

“Heritage of Timișoara: Baroque” reprezintă un proiect organizat de Asociația Prin Banat, finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte și cofinanțat de AFCN.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național, acest organism nefiind responsabil de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele acestuia pot fi folosite.

Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării. Partenerisunt Direcția Județeană pentru Cultură Timiș, OAR / Filiala Timiş, Organizația de Management al Destinației Timișoara – Visit Timișoara, Asociația de la 4 și Asociația Festivalul Baroc Timișoara.