Accident în Timișoara: șofer în vârstă de 84 de ani, rănit după ce o tânără șoferiță a trecut pe roșu la semafor

Accident în Timișoara, miercuri seara, trafic dat peste cap.

O tânără de 22 de ani a condus un autoturism pe bulevardul Take Ionescu, dinspre Punctele Cardinale către Simion Barnuțiu, iar la intersecție cu Nicu Filipescu ar fi pătruns pe culoarea roșie a semaforului electric.

Mașina șoferiței în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 84 de ani, care a pătruns în intersecție pe culoarea verde a semaforului, au stabilit polițiștii rutieri, în urma primelor cercetări.

Bărbatul de 84 de ani a fost rănit și transportat la spital.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

