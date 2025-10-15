Accident extrem de grav în apropiere de Timișoara

Potrivit primelor informații, un bărbat de 38 de ani a condus un camion pe un drum local, dinspre Carani spre Bărăteaz, iar la intersecție cu DJ 693 a intrat în coliziune cu un autoturism care circula regulamentar dinspre Orțișoara spre Călacea, condus de un bărbat de 57 de ani, a transmis IPJ Timiș.

În urma impactului, camionul a fost proiectat într-un stâlp de iluminat public.

Conducătorul de 57 de ani a fost rănit și transportat la spital.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Sursa foto: IPJ Timiș

