Anunţ privind vânzarea bunurilor mobile – licitaţie tractor, combină, header porumb, disc, combinator, header păioase, semănătoare

D.G.R.F.P. Timişoara prin intermediul A.J.F.P. Timiş organizeazã in data de 19.05.2022 ora 14.00 in localitatea Timişoara, str. Ghe.Lazar, nr. 9 B, AMFITEATRU, licitaţie pentru urmatorul bun mobil proprietate a proprietate a S.C. DORIPLANT S.R.L cu domiciliul fiscal in localitatea Dinias, com. Peciu Nou, jud. Timis, nr. 44 :

Conform anunţului de vânzare nr. 8862/13.04.2022 – licitatia a I a

TRACTOR NEW HOLLAND T 7060- preţ pornire licitaţie 221.433 lei +T.V.A.

COMBINĂ NEW HOLLAND TIP 651-preţ pornire licitaţie 267.779 lei +T.V.A.

HEADER PORUMB PE 6 RÂNDURI-preţ pornire licitaţie 72.095 lei +T.V.A.

DISC QUIVOGNE SAS APX-LT 48-preţ pornire licitaţie 46.347 lei +T.V.A.

COMBINATOR EINBOCK MODEL 4-610 2ZW VIBRATOR-preţ pornire licitaţie 67.086 lei +T.V.A.

MAŞINĂ IMPRĂSTIAT AMENDAMENTE MA AMAZONEN WERKE TIP ZA-U-preţ pornire licitaţie 5.150 lei +T.V.A.

HEADER PĂIOASE NEW HOLLAND-preţ pornire licitaţie 43.771 lei +T.V.A.

SEMĂNĂTOARE PRĂŞITOARE PE 6 RÂNDURI -preţ pornire licitaţie 12.359 lei +T.V.A.

Informaţii detaliate se regăsesc pe site ANAF -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara la secţiunea licitaţii si anunţuri -valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate.

LINK: https://static.anaf.ro/static/2/Timisoara/20220414114513_8862_doriplant.pdf

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256/259.410 .