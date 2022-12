Anunţ licitație – vânzarea bunurilor mobile/ansamblului de bunuri mobile – mașină pentru aplicarea automată a foliei de cant, sistem profesional staționar de exhaustare, mașină de găurit, compresor Schneider.

D.G.R.F.P. Timişoara prin intermediul A.J.F.P. Timiş organizeazã in data de 19.01.2023 ora 14.00 in localitatea Timişoara, str. Ghe.Lazar, nr. 9 B, AMFITEATRU licitaţia urmatoarelor bunuri mobile proprietate a S.C. MOBTIM PREM S.R.L-D cu domiciliul fiscal in Timişoara, judeţ Timis, str. Steaua, nr. 43, cod de identificare fiscală 37504945.

Conform anunţului de vânzare nr. 23180/19.12.2023 -licitatia a III a

MAŞINĂ PENTRU APLICAREA AUTOMATĂ A FOLIEI DE CANT – la preţul de 40.443 lei + TVA.

SISTEM PROFESIONAL STAŢIONAR DE EXHAUSTARE – la preţul de 3.498 lei + TVA .

MASINĂ DE GĂURIT – la preţul de 10.657 lei + TVA .

COMPRESOR SCHNEIDER – la preţul de 4.318 lei + TVA .

Informaţii detaliate se regăsesc pe site ANAF -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara la secţiunea licitaţii si anunţuri -valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate.

LINK:https://static.anaf.ro/static/2/Timisoara/20221220125006_23180_mobtim_prem.pdf

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256/259.410 .

Dată afişare 19.12.2023

