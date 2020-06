Amorul la lucru, în fișa postului

O mare nebunie s-a declanșat pe rețelele sociale, după ce au fost date publicității câteva dintre modificările propuse la Codul Muncii de către parlamentarii USR. Potrivit acestora, flexibilitatea la locul de muncă presupune și prezența neîntreruptă, timp de trei săptămâni, a angajaților la serviciu, de unde nu ar mai avea voie să plece: acolo să muncească, să mănânce, să doarmă și să realizeze tot felul de acțiuni specifice timpului liber.

Dacă e să cităm reacțiile, majoritatea cititorilor nu văd cu ochi buni proiectul USR, iar alții se îndoiesc de autenticitatea lui, deși lucrurile sunt clare și nu există interpretări în acest sens. Sunt, însă, și susținători ai proiectului și trebuie înțeleși și aceștia, pentru că, dincolo de toate răutățile și mârlăniile apărute în ultimii ani, Timișoara trebuie să rămână respectată pentru toleranța pe care a afișat-o întotdeuna: acesta este farmecul ei, faptul că au putut conviețui laolaltă mai multe naționalități, că se puteau întâlni „la porumbei” deoptrivă țărăniști, liberali sau feseniști, fiecare cu argumentele proprii, pentu ca a doua zi să o poată lua de la capăt, în încercarea de a-l convinge pe celălalt.

Deci, ca să revenim, haideți să vedem de ce acest proiect cu prezența non-stop la lucru ar avea susținători. Dacă am avea 23-25 de ani, probabil că puțini ne-am împotrivi inițiativei USR. Am fi ca într-o tabără, plină de tineri înflăcărăți, în care am munci, ne-am și distra, ba am putea face și sex în timpul orelor de lucru, că doar e în fișa postului. La finalul celor trei săptămâni, cu banii câștigați, putem pleca și într-o vacanță, în care doar că nu am mai munci, pentru că restul activităților rămân aceleași.

Nu e frumos așa? Fără griji, fără responsabilități, fără familie care să te bată la cap, într-o vacanță care se continuă și la locul de muncă? Pentru cei de douăzeci și ceva de ani, e chiar mirific: munca ar fi un fel de sejur la Vama Veche, în care fiecare se distrează, bea, mănâncă, face sex la liber și nu trebuie să dea socoteală nimănui. Nu știu dacă e loc pentru lecții de morală și nu cred că acești tineri trebuie blamați, pentru că este și acesta un segment care are dreptul să-și spună părerea.

Problema este că mai sunt și ceillați, adică mămicile care trebuie să-și alăpteze copiii, tăticii care vor să iasă cu cei mici în parc, bunicuții are trebuie să repare bicicletele celor mici, alții care vor la meci, la film, să zugrăvească, să bată covoarele sau să meargă la bere. Și ei au dreptul să-și urmeze plăcerile, la fel cum vor și cei care a vrea să fie mereu ca la Vama Veche.

Aici se face diferența: haideți să-i respectăm pe toți, să fim toleranți și să putem discuta liniștiți, fiecare cu argumentele lui, ”la porumbei”, ca odinioară. . Ăsta este farmecul inegalabil al Timișoarei, care nu va putea fi comparată niciodată cu Vama Veche.