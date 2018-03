ACS Poli Timişoara, duel cu ultima clasată

Fotbaliştii alb-violeţi revin vineri pe stadionul „Anghel Iordănescu” din Voluntari, unde au fost învinşi duminică, graţie unui gol marcat din penalty în prelungiri, de echipa locală aflată sub comanda lui Claudiu Niculescu.

De această dată, ACS Poli Timişoara îşi va măsura forţele cu nou-promovata Juventus Bucureşti, ultima clasată în clasamentul fazei play-out a eşalonului de elită, care îşi desfăşoară meciurile de acasă pe arena ce poartă numele fostului selecţioner din perioadele 1993-1998, 2002-2004 şi 2014-2016. Partida cu trupa din capitală deschide etapa a doua, iar primul fluier se va auzi la ora 18.

„Toate meciurile sunt dificile! Vom întâlni o echipă care nu prea are ce pierde, nu are obiective măreţe, iar faptul că joacă fără presiune ar putea reprezenta un avantaj pentru ei. I-am urmărit, pierd greu, orice formaţie care o întâlneşte pe Juventus are mult de suferit.

Ne interesează să acumulăm puncte, sper ca băieţii să înţeleagă că orice altă partidă din care nu câştigăm puncte ne poate coborî şi mai mult în clasament. Avem o singură problemă medicală, cu Ciaccheri, care nu s-a antrenat în ultimele zile, durează mult rezultatul testelor sale.

Au fost probleme de tot felul, însă acum jucătorii nu mai au leziuni musculare de la un antrenament la altul, ceea ce înseamnă că preparatorul fizic lucrează bine. Încercăm să organizăm mai bine defensiva şi apoi vedem ce putem face în atac.

Cânu este mai bine, însă nu are ritm de joc, n-a evoluat de trei luni. Nu pot spune cu exactitate când va reveni Ţigănaşu. El nu se antrenează cu echipa, rămâne să se recupereze complet din punct de vedere fizic. Mi-l doresc foarte mult în echipă pe Ţigănaşu.

Oliva a greşit în meciul precedent, este posibil să primească o şansă şi Carabela, aşa gândesc în momentul de faţă, dar nu ştiu ce variantă voi alege la ora meciului. Am mai reglat din probleme, însă voi fi mulţumit doar atunci când nu vom primi goluri şi vom câştiga.

Când îl voi putea folosi pe Cânu probabil că vom reveni la sistemul cu patru fundaşi, el ştie să evolueze doar în acest modul. Nu am cum să fac minuni, dar încerc să îmbunătăţesc calitatea jocului nostru”, a declarat, miercuri, tehnicianul polist Leo Grozavu.

„Este un meci capital pentru noi, întrucât întâlnim echipa de pe ultimul loc şi un rezultat pozitiv le-ar da încredere că se pot salva de la retrogradare. Juventus este o echipă nouă, a schimbat mulţi jucători în pauza de iarnă.

Suntem iritaţi, sperăm să ne revenim fizic şi psihic după înfrângerea de la Voluntari. Această schimbare de sistem este pozitivă, ne lipseşte însă o victorie care să ne dea moral pentru următoarele partide”, a spus şi mijlocaşul de bandă Alexandru Munteanu.