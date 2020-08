Video. Scandalagiu împușcat de polițiști după o urmărire de 80 de kilometri

Au apărut imagini noi cu umrărirea din judeţul Arad.

A fost urmărire ca-n filme la Arad. Cel puțin 80 de kilometri l-au urmărit polițiștii pe un bărbat de 64 de ani, cetățean austriac.

Omul a pus în pericol vieților tuturor, conducând, cu viteză, pe contrasens. Nouă focuri de armă au fost necesare pentru a-l opri. Unul l-a nimerit.

„Noaptea abia a început. Un bărbat a fost împușcat de polițiști, în timpul unei urmăriri ca în filme, pe șoselele din județul Arad.



Zeci de kilometri a durat cursa nebună, timp în care șoferul a trecut de mai multe filtre de poliție, iar în oraș a mers chiar și pe contrasens. Polițiștii au tras nouă focuri de armă, iar unul l-a nimerit în umăr.

Bărbatul are 64 de ani și este cetățean austriac. După cum povestește soția lui, are afecțiuni psihice, ținute sub control cu medicamente, doar că de această dată nu a luat tabletele și de acolo a pornit totul”, spun polițiștii.

Bărbatul rănit de gloanțe, a ajuns la spital

„A mers să îi facă scandal unui vecin, care a chemat poliția. Când i-a văzut pe agenți, bărbatul a urcat în mașină și a pornit în viteză. A mers 80 de kilometri și a trecut de trei filtre de poliție, apoi a intrat în Arad, unde a mers doar pe contrasens. Acela a fost momentul când polițiștii au început să tragă focuri de avertisment, dar și in direcția roților. În cele din urmă, mașina s-a oprit într-un indicator rutier.

Pentru că era rănit la umăr, bărbatul a fost transportat la spital și este internat la terapie intensivă”, scrie pe pagina de Facebook ”Polițiștii au umor”, conform antena3.ro.