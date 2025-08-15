Video! Avansează lucrările pe şantierul drumului de legătură DN 69 – A1

Avansează lucrările pe şantierul drumului de legătură DN 69 – A1.

Peste 40% din traseu are deja stratul de uzură final, iar progresul total este de aproximativ 85%.

Se lucrează constant la terasamente, poduri și pasaje, la montarea parapetelor, realizarea sistemului de scurgere a apelor, podețe și taluzări, dar și la cele trei noduri rutiere, a transmis DRDP Timişoara.

Antreprenorul lucrării: Antrepriza de Reparații și Lucrări ARL Cluj S.A.

Imagini din zona nodului rutier de la km 0 al proiectului, DN 69 Timișoara – Arad.

