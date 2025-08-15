Atenţionare transmisă de ISU Timiş, privind temperaturi extrem de ridicate

Vineri, 15 august, între orele 12:00 – 21:00, canicula și disconfortul termic vor persista în județul Timiş, fiind emisă și valabilă o atenționare Cod Galben.

Sâmbătă, 16 august, între orele 12:00 – 21:00, este valabilă o atenție Cod Portocaliu de temperaturi deosebit de ridicate.

În acest interval, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 37 și 38°C, iar indicele temperatură–umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Fiți precauți și luați măsuri pentru a vă proteja sănătatea, avetizează Pompierii timişeni!

⛱ Stați la umbră și evitați expunerea prelungită la soare!

💧 Consumați suficientă apă pentru a vă hidrata corespunzător! Evitați consumul băuturilor alcoolice!

👒 Purtați pălării de soare și haine lejere de culori deschise!

❗️NU aprindeți focul în zone cu vegetație uscată sau împădurite pentru a preveni incendiile!

Resturile de țigară pot genera incendii. NU le aruncați la întâmplare!

📲 Pentru a afla mai multe informații despre avertizările meteorologice, accesați: https://www.meteoromania.ro/avertizari/

De asemenea, pentru informații privind modul de comportare înainte, pe timpul și după producerea unei situații de urgență, accesați: https://fiipregatit.ro și descărcați, gratuit, aplicația de mobil DSU.

Mereu la datorie…

Totodată, în perioada 15-17 august, pompierii militari timișeni vor asigura protecția comunităților pe timpul următoarelor manifestații:

• Vineri, 15 august, cu ocazia celor 2 slujbe religioase oficiate la Catedrala Mitropolitană Ortodoxa din Timișoara (orele 09:00 și 18:00), precum și la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Lugoj;

• Vineri-Duminică, în contextul evenimentului cultural-artistic Festival Internațional de Folclor „Ana Lugojana”, zilnic între orele 19:00-24:00, pe Platoul Casei de Cultură din Lugoj.