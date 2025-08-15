Atenţionare transmisă de ISU Timiş, privind temperaturi extrem de ridicate

Actualitate
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Atenţionare transmisă de ISU Timiş, privind temperaturi extrem de ridicate

Vineri, 15 august, între orele 12:00 – 21:00, canicula și disconfortul termic vor persista în județul Timiş, fiind emisă și valabilă o atenționare Cod Galben.

Sâmbătă, 16 august, între orele 12:00 – 21:00, este valabilă o atenție Cod Portocaliu de temperaturi deosebit de ridicate.

În acest interval, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 37 și 38°C, iar indicele temperatură–umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Fiți precauți și luați măsuri pentru a vă proteja sănătatea, avetizează Pompierii timişeni!

⛱ Stați la umbră și evitați expunerea prelungită la soare!

💧 Consumați suficientă apă pentru a vă hidrata corespunzător! Evitați consumul băuturilor alcoolice!

👒 Purtați pălării de soare și haine lejere de culori deschise!

❗️NU aprindeți focul în zone cu vegetație uscată sau împădurite pentru a preveni incendiile!

Resturile de țigară pot genera incendii. NU le aruncați la întâmplare!

📲 Pentru a afla mai multe informații despre avertizările meteorologice, accesați: https://www.meteoromania.ro/avertizari/

De asemenea, pentru informații privind modul de comportare înainte, pe timpul și după producerea unei situații de urgență, accesați: https://fiipregatit.ro și descărcați, gratuit, aplicația de mobil DSU.

Mereu la datorie…

Totodată, în perioada 15-17 august, pompierii militari timișeni vor asigura protecția comunităților pe timpul următoarelor manifestații:

• Vineri, 15 august, cu ocazia celor 2 slujbe religioase oficiate la Catedrala Mitropolitană Ortodoxa din Timișoara (orele 09:00 și 18:00), precum și la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Lugoj;

• Vineri-Duminică, în contextul evenimentului cultural-artistic Festival Internațional de Folclor „Ana Lugojana”, zilnic între orele 19:00-24:00, pe Platoul Casei de Cultură din Lugoj.

CITEŞTE ŞI: Vremea în România: Temperaturi apropiate de normal până la mijlocul lunii septembrie

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *