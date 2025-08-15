„Leii” înfruntă Steaua la Timişoara. Rugbiștii noștri joacă din nou acasă și tot în compania unei echipe din București. După victoria din restanța cu Dinamo, acum „Leii” vor întâlni Steaua.

Partida va avea loc sâmbătă, 16 august, de la ora 11.00, la stadionul Gheorghe Rășcanu. Jocul contează pentru etapa a IX-a, penultima a sezonului regular.

„Meciul cu Steaua va fi un pic diferit față de cel cu Dinamo, pentru că Steaua are un pachet de înaintare mai greu. Acest lucru va fi o provocare pentru noi. Ne dorim toate punctele, dar nu ne facem calcule pentru o semifinală acasă. Luăm lucrurile pas cu pas” – Tudor Butnariu, taloner.

Lista indisponibililor continuă să fie lungă la echipa timişoreană: Simionescu, Bucur, Ștețco, Jgerenaia, la care se adaugă mai vechiul accidentat Murariu.

În clasament, alb-violeții se află pe locul al treilea, cu 27 de puncte, la doar unul în spatele lui Dinamo și Știința Baia Mare. Steliștii sunt pe poziția a patra, cu 24 de puncte.

Sursa foto: SCM Timişoara