Useristul Moș, demolat în propriul partid: “În momentul în care spui că trebuie să faci liste cu cei care au votat altfel, trebuie să ți se aprindă niște beculețe roșii în cap, ca pomul de Crăciun”

Surprins de faptul că am aflat despre listele pe care le cere subalternilor săi, cu numele membrilor care au votat “greșit” la alegerile pentru președinția USR PLUS, liderul USR Timiș, Cristian Moș, a încercat să atenueze șocul dezvăluirilor din articolul nostru de joi, prezentându-le, în aceeași zi, membrilor USR PLUS Timiș grupați în grupul de Facebook omonim aceeași realitate edulcorată pe care ne-a servit-o și nouă.

Din păcate pentru tânărul politician timișorean, spre deosebire de noi, care ne-am oprit la prezentarea faptelor, fără să catalogăm în vreun fel acțiunile acestuia, colegii săi nu s-au sfiit să-și critice vehement liderul.

Am selectat câteva reacții ale membrilor USR PLUS Timiș la postarea explicativă a lui Cristian Moș de pe respectivul grup de Facebook:

“În momentul în care spui că trebuie să faci liste cu cei care au votat altfel trebuie să ți se aprindă niște beculețe roșii în cap, ca pomul de Crăciun, indiferent cât de pure și neîntinate îți sunt intențiile!”;

“Cristian Moș, jalnică explicație. Ce atentează direct la IQ-ul nostru”;

“Mi se pare trist ce încerci să faci tu aici, Cristi, ai dat-o-n gard! Tot timpul când am fost pe val cineva din partid a călcat în străchini. Nu putem să ne abținem de la astfel de (…)? (și aici mă refer și la șobolanii care dau din casă)”;

“<Unde am întrebat colegii din filiale dacă știu membri USR cu simpatie (care probabil au votat) pentru Dacian> (n.r. – citat din postarea lui Moș). Dar de ce? Care e scopul de fapt? Dacă au votat, înseamnă că alegerea a fost făcută. Chestiunea asta cu <mergem acum la ăia și ceilalți, că e campanie> deja nu mai arată a USR-ul pe care-l admiram. S-a reușit <întoarcerea> poveștii, dar tot cusută cu ață albă arată. Mai ales din afară, de cei care nu ne cunosc colegii. Credibilitatea în USR scade. Trist”;

“Cristian Moș, ce poți face cu informația??? Să mergi la intimidare (nicidecum să faci campanie cum pretinzi) să ameninți retrageri de funcții și sprijin. Citez Dan Barna într-un call <consilierii de la PLUS, dacă eu iau președinte, vă retrag sprijinul politic> deși aia poate face doar BJ, dar mna. Mi se pare grotesc ce se întâmplă, mi se pare dezgustant că orice ajunge în presă pentru atacuri și nu ținem cont de damage-ul pe care-l facem. Mi se pare grotesc și ce a făcut Raul Olajos pentru că știe și el bine că a făcut și face parte dintr-un grup Pădurea Spânzuraților, în care cei care nu sunt cu noi sunt <dujmanii> noștri. Urâtă seară și urâte caractere, dacă atâta se poate, e tristuț”;

“Dezamăgitor comportamentul, iar încercarea asta de <a drege busuiocul> din postare, patetică”; “<Mai ne oferi mult copy-paste!! Campanie argumentată nu este ce faceți voi. Așa că nu mai căuta scuze”.

După cum se observă cu ochiul liber, Cristian Moș tinde să devină tot mai apreciat în rândul colegilor săi, iar găselnița asta cu campania în stil american l-a propulsat pe liderul userist la cote nemaiîntâlnite de popularitate…