Unui timișorean i-au furat mașina din fața blocului. Actele au fost găsite într-o toaletă publică

Autoturismul marca Volvo al unui timișorean a fost furat, în 25 august, în jurul orei 3 noaptea, din fața blocului în care locuiește în Timișoara, pe strada Vadul Călugăreni.

Păgubitul își uitase în mașină portofelul cu acte personale, documente care au fost aruncate de hoți într-o toaletă publică din oraș (unde au fost găsite și înapoiate).

Proprietarul automobilului spune că, după ce a observat dispariția mașinii, a anunțat poliția și a verificat imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă.

A văzut cum, la scurt timp după ora 3, doi indivizi cu glugă pe cap au trecut pe stradă, apoi mașina deplasându-se pe șosea.

Autoturismul a fost găsit marți după-amiază, abandonat în Zona Steaua.

Omul speră ca hoții să nu-i fi stricat mașina, întrucât urmează să plece în vacanță în curând.