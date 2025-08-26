Accident teribil pe autostrada A1, în Timiș. Trafic blocat

Marți, în jurul orei 16:25, pe Autostrada A1, la kilometrul 487, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate două autovehicule: un microbuz și un autotren.
Evenimentul s-a produs pe sensul Lugoj – Timișoara, în dreptul localității Recaș.
În urma impactului, o persoană a rămas încarcerată.
Pentru gestionarea situației de urgență, la fața locului au fost mobilizate forțe și mijloace din cadrul ISU Timiș: o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD și 10 pompieri.
Persoana încarcerată a fost extrasă și predată echipajului medical.
La fața locului a fost trimis și elicopterul SMURD de la Arad.
Traficul în zonă este blocat, a transmis ISU Timiș.
Vom reveni.
CITEȘTE ȘI: Accident grav între Pișchia și Giarmata
Sursa foto: captură INFO TRAFIC Timișoara / ISU Timiș