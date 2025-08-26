Accident teribil pe autostrada A1, în Timiș. Trafic blocat

Marți, în jurul orei 16:25, pe Autostrada A1, la kilometrul 487, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate două autovehicule: un microbuz și un autotren.

Evenimentul s-a produs pe sensul Lugoj – Timișoara, în dreptul localității Recaș.

În urma impactului, o persoană a rămas încarcerată.

Pentru gestionarea situației de urgență, la fața locului au fost mobilizate forțe și mijloace din cadrul ISU Timiș: o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD și 10 pompieri.

Persoana încarcerată a fost extrasă și predată echipajului medical.

La fața locului a fost trimis și elicopterul SMURD de la Arad.

Traficul în zonă este blocat, a transmis ISU Timiș.

Sursa foto: captură INFO TRAFIC Timișoara / ISU Timiș

