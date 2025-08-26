Accident grav între Pișchia și Giarmata

Un grav accident de circulație s-a produs, marți după-amiază, în județul Timiș.

Un bărbat, în vârstă de 31 de ani, a condus o autoutilitară pe DJ 691, dinspre Pișchia înspre Giarmata, iar la un moment dat ar fi intrat în coliziune cu un microbuz, condus de către un tânăr de 26 de ani.

În urma impactului au rezultat trei victime: o femeie de 50 de ani și doi bărbați, de 36 și 38 de ani, pasageri în microbuz, fiind transportați la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, a transmis IPJ Timiș.

Polițiștii au întocmit un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

