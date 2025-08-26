Lucrări la Colterm, miercuri, fără apă caldă pe mai multe străzi din cartierele Calea Șagului, Steaua și Fratelia

Actualitate
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Lucrări la Colterm, miercuri, fără apă caldă pe mai multe străzi din cartierele Calea Șagului, Steaua și Fratelia

Lucrări la Colterm, miercuri, fără apă caldă pe mai multe străzi din cartierele Calea Șagului, Steaua și Fratelia.

Colterm anunță că miercuri, 27 august 2025, în intervalul orar 08- 21, furnizarea apei calde de consum va fi întreruptă la PT SDM și 98, pentru lucrări necesare la rețeaua primară de termoficare.

Vor fi afectați consumatorii arondați străzilor: Eternității, Calea Șagului, Steaua, Arh. Victor Vlad, Bujorilor, Martir Herman Sporer, Izlaz, Aleea Nicolae Boboc, Arh. Duiliu Marcu, Florilor, în total 51 de branșamente.

La finalizarea lucrărilor poate apărea fenomenul de turbiditate pentru scurt timp.

„Recomandăm evitarea folosirii apei calde în scopuri menajere până la limpezirea acesteia”, transmit reprezentanții companiei.

CITEȘTE ȘI: Alexandru Krepelka, revenire în forță în competițiile județene

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *