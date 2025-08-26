Lucrări la Colterm, miercuri, fără apă caldă pe mai multe străzi din cartierele Calea Șagului, Steaua și Fratelia.

Colterm anunță că miercuri, 27 august 2025, în intervalul orar 08- 21, furnizarea apei calde de consum va fi întreruptă la PT SDM și 98, pentru lucrări necesare la rețeaua primară de termoficare.

Vor fi afectați consumatorii arondați străzilor: Eternității, Calea Șagului, Steaua, Arh. Victor Vlad, Bujorilor, Martir Herman Sporer, Izlaz, Aleea Nicolae Boboc, Arh. Duiliu Marcu, Florilor, în total 51 de branșamente.

La finalizarea lucrărilor poate apărea fenomenul de turbiditate pentru scurt timp.

„Recomandăm evitarea folosirii apei calde în scopuri menajere până la limpezirea acesteia”, transmit reprezentanții companiei.