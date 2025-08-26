Alexandru Krepelka, revenire în forță în competițiile județene.

Două clasări pe prima poziție în cele două concursuri automobilistice organizate în weekend-ul trecut în cele mai mari orașe din Timiș pentru pilotul Alexandru Krepelka, maestru al sportului și multiplu campion național.

După o absență de zece ani din întrecerile pe patru roți desfășurate în cel mai vestic județ al țării, pe care le-a dominat până în momentul în care a ales să se axeze pe mai puternicele competiții naționale de viteză în coastă aflate sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv, titratul pilot timișorean a revenit în forță, așadar, în concursurile județene.

Sâmbătă, la „Lugoj Race Challenge”, aflându-se la volanul unei Honda Civic, el s-a clasat pe primul loc la clasa M3, cu aproape nouă secunde în fața principalului său urmăritor.

Krepelka a reușit să se impună și la open, unde lupta a fost mult mai strânsă, obținând victoria la o diferență de mai puțin de două zecimi în duelul cu Mircea Samuil, campion național de raliuri.

Competiția a avut loc în zona centrală a orașului de pe Timiș, în fața clădirii primăriei. În stabilirea clasamentului final organizatorii au ținut cont de timpii acumulați în ambele manșe de concurs.

În ziua următoare, el a luat startul la „Timișoara Grand Prix 2025”, etapă inclusă în Campionatul Județean Timiș, pe un traseu creionat de organizatori pe Bulevardul Vasile Pârvan, cu trecere și revenire prin pasajul subteran Michelangelo. Alexandru Krepelka s-a impus fără probleme la clasa 2, în ciuda unor probleme cu ambreiajul apărute pe ultima porțiune din manșa a doua (ultima) de concurs.

„Pe viitor îmi propun să revin la etapele ce nu se suprapun cu cele din Campionatul Național de Viteză în Coastă. Mulțumesc pentru susținere Consiliului Judeţean Timiş și partenerilor privați Lucian Perescu (Constructim), Mirko Peroni (Rossini), Dan Lazăr (Ducodan), Florin Diaconescu (OPR Asfalt), Daniel Giurgea (Proflex SRL), Custom Concept MDA (Aleman Denisa și Dobriceanu Adriana), Călin Otescu (OTE Group), Leonard Hantig (LC Electric Plus), Mihai Ciama (Expert Petroleum Stations), Cristian Rus (RED Credit IFN), Timburg – produse cosmetice, Proexib Instal, D Auto Xpert și Elmas Pagad (Dumitru Petrina)”, a declarat Alexandru Krepelka.