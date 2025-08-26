Două persoane căzute în râul Mureș, salvatorii au intervenit de urgență.

Echipajele ISU Arad au fost solicitate, astăzi, pentru salvarea a două persoane căzute în râul Mureș, municipiul Arad, zona Podului Roșu.

La locul intervenției s-au deplasat forțe și mijloace din cadrul Detașamentului Arad cu două autospeciale de primă intervenție și comandă, o barcă, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD Terapie Intensivă Mobilă.

La locul evenimentului a ajuns și o ambulanță SAJ.

În momentul sosirii echipajelor la locul intervenției, o persoană de sex feminin de aproximativ 16 ani reușise să iasă din apă, iar o altă persoană de sex masculin de aproximativ 18 ani este în continuare căutată pe râul Mureș.

Intervenția este în dinamică.

Foto cu titlu ilustrativ