20% din maşini nu mai trec de RAR. Problemele găsite de inspectori.

Una din cinci maşini verificate de la începutul anului la Registrul Auto Român a fost respinsă. Multe vin din străinătate şi au defecţiuni grave – de la instalaţia electrică la frâne sau roţi.

Probleme apar şi la ITP, iar specialiştii avertizează: economiile făcute la maşină ne pot costa viaţa.

Nu bate, nu troncăne, dar nici sigură nu e. Peste 300.000 de maşini au trecut pe la Registrul Auto Român de la începutul anului pentru a obţine Cartea de Identitate a Vehiculului. O cincime dintre ele nu au trecut testele inspectorilor.

„Procentajul se păstrează, aproximativ acelaşi. Există şi un termen de 30 de zile în care trebuie să se întoarcă cu vehiculul reparat şi în mare măsură ele sunt reparate. De asemenea, ar fi de semnalat faptul că dacă se achiziţionează vehicule de la parcuri auto din România, ele trebuie să fie livrate cu cartea de identitate şi în acest fel ele au fost supuse verificării tehnice şi pot circula pe drumurile publice”, spune Şerban Dobre, director omologări, pentru observatornews.

Alte aproape 50.000 de maşini au ajuns acolo din cauza neregulilor depistate de poliţiştii rutieri.

Şoferii prinşi în trafic cu defecţiuni rămân fără talon sau, în cazuri mai grave, chiar fără plăcuţele de înmatriculare.

„Pentru martori de airbag şi folie pe faţă. Să dau folia jos, aşa mi s-a spus. N-am crezut că astea pe faţă au fost o problemă, adică nu erau chiar aşa închise”, spune un şofer.

Înainte de programarea la RAR, maşina trebuie verificată într-un service autorizat, mai ales dacă este la mâna a doua. Mulţi şoferi sar însă peste acest pas şi descoperă abia la RAR că vehiculul nu trece testele.

„Dacă merge să cumpere, în principiu cumpără ceva ieftin şi vede el cum şi-o repară în România. În foarte multe situaţii, verificările sunt făcute de entităţi nefiscalizate şi care automat nu au cum să emită nici garanţie”, spune Dan Barbu, preşedinte Patronatul Service-urilor Auto.

Mulţi şoferi nu trec nici măcar de Inspecţia Tehnică Periodică, obligatorie din 2 în 2 ani. Iar dacă maşina e mai veche de 10 ani, se face anual. Peste 100.000 de maşini au respins staţiile ITP de la începutul acestui an. Principalele motive ar fi legate de frânele defecte, sistemul de direcţie nefuncţional, sau modificările neomologate.

„Evacuare sport, suspensii modificate, becuri led neomologate, rugină la caroserie. O maşină cu schimburile şi reviziile la zi, poate ţine 15-20 de ani fără probleme. Majoritatea maşinilor au probleme la emisii. Au un termen de 30 de zile pentru a-şi remedia defecţiunile, apoi se întorc”, spune Dănuţ Preda, inspector ITP.

Pe şoselele din România circulă peste 10 milioane de autovehicule. Dintre acestea, în jur de 3 milioane sunt mai vechi de 20 de ani.