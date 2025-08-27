SCM USV Timișoara, la un singur pas de o nouă finală.

SCM USV Timișoara a câștigat prima fază a Ligii de Rugby și va juca în semifinale pe teren propriu contra echipei CSA Steaua București, care a încheiat sezonul regulat pe locul al patrulea.

Meciul va avea loc sâmbătă, cu începere de la ora 11, pe arena „Gheorghe Rășcanu” din cartierul Ronaț.

Deși a evoluat fără mulți titulari, formația bănățeană a zdrobit-o vineri, scor 96-10, acasă, pe CS Universitatea ELBI Cluj, adjudecându-și cele cinci puncte (patru pentru victorie și unul ca bonus ofensiv) cu care era sigură că va evolua în penultimul act având avantajul terenului propriu.

În cealaltă partidă din ultima etapă cu implicații la vârful clasamentului, CSM Știința Baia Mare și Dinamo București au încheiat, sâmbătă, la egalitate, scor 20-20. SCM USV Timișoara s-a clasat astfel pe primul loc, cu 36 de puncte, la o lungime în fața celor două echipe ce s-au anihilat reciproc în partida disputată pe „Arena Zimbrilor” din municipiul-reședință al județului Maramureș.

De altfel, Dinamo București – CSM Știința Baia Mare este cealaltă semifinală programată în această sâmbătă, pe stadionul „Florea Dumitrache” din capitală, cu startul la ora 16. Rapid București (11 puncte) și CS Universitatea ELBI Cluj (0p) au ocupat ultimele locuri în sezonul regulat al Ligii de Rugby.

Finala mică, pentru locurile 3-4, va avea loc sâmbătă, 6 septembrie, cu începere de la ora 16, pe stadionul „Arcul de Triumf” din București.

În ziua următoare, tot de la ora 16, pe aceeași arenă, este programată marea finală a campionatului – sezonul 2025.