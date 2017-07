Un timișean de 88 de ani practică agricultura tradițională cu linii pure de plante

Un bătrân dintr-o comună timişeană seamănă an de an semințele acelorași plante cu care s-a hrănit în tinerețe. Ajuns la 88 de ani, Zaharie Vițan, din Livezile, nu a cultivat în grădina sa soiuri ameliorate sau hibrizi, ci a conservat liniile pure (obținute prin polenizarea cu polenul aceleiași plante) ale populațiilor locale de legume, cu care s-au hrănit strămoșii noștri.

”Aceste populații locale reprezintă o parte din baza genetică a soiurilor actuale, care s-au pierdut odată cu apariția hibrizilor. Toate legumele modificate genetic sunt o catastrofă, corpul uman nu le citește. E adevărat că deținem enzime care pot repara daunele produse în organism de astfel de alimente, dar dacă totul nu funcționează așa cum ar trebui, apare… cancerul”, explică Daniel Lungu, un inginer agronom din localitate care i-a însoțit pe specialiștii de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Timișoara la consăteanul său pentru ca baza genetică a institutului să fie îmbogățită cu liniile pure de legume cultivate la Livezile.

Comoara din Bărăgan și tehnica învățată de la bulgari

”Când eram eu copil, familia mea avea câteva verdețuri în grădină, iar restul pământului cultivau grâu și porumb. Nu știam cum se cultivă legumele. În 1951 am fost deportat în Bărăgan și acolo am stat vreo cinci ani, câ am venit înapoi abia în ianuarie 1955. Acolo am învățat legumicultură de la bulgarii din comuna Beșinova”, mărturisește Zaharie Vițan.

Convins încă de pe atunci de calitatea nutritivă superioară a plantelor cultivate în epocă, timișeanul a adus la revenirea în satul natal semințe de tomate, ardei, vinete, mazăre și varză. ”În fiecare an, iau semințele în cârpe și le pun la soare, la uscat, apoi le țin peste iarnă învelite în ziar. Primăvara îmi fac singur răsadurile în solar”, spune timișeanul.

Faima sa a ajuns la… miliție

Faimoasele legume crescute în grădină lui Zaharie Vițan au ajuns și la miliție. ”Eram brigadier la Colectiv în sat, când au venit de la miliție să vadă ce fac de cresc roșiile așa mari. Le-am zis:<<Le bat cu biciu` și și-au învățat lecția, că doar îl arăt și se fac frumoase>>”, râde omul. Din an în an, tot mai mulți vecini i-au cerut semințe, astfel că în prezent, liniile pure de plante sunt cultivate pe suprafețe mai mari.

Pe bicicletă și în grădină, la 88 de ani

Zaharie Vițan susține că legumele de bună calitate l-au făcut să fie în formă și la vârsta de 88 de ani. ”Lucrez 15 ari singur, fără nici un ajutor. Mă simt extraordinar. Sunt sănătos și încă folosesc bicicleta. Cred că toate acestea se datorează alimentației. În grădina mea nu folosesc chimicale”, spune timișeanul.