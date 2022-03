Un fost șef de promoție al Universității de Vest: “Mi-am pierdut respectul pentru această instituție”

Serialul care i-a avut protagoniști pe lectorul Paul Albu, doctor în chimie și absolvent de marcă al Universității de Vest, și conducerea respectivei instituții de învățământ a ajuns la final.

După ce i-a învins în instanța de judecată pe șefii UVT, obligați să reia concursul pentru postul de conferențiar universitar la Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, din care fusese exclusă favorita juriului, Paul Albu a recurs la un gest inedit în ziua programată pentru susținerea probei și a prelegerii publice, luni, 21 martie.

Mai precis, candidatul șicanat vreme de un an și jumătate de așa-zișii manageri educaționali ai Universității de Vest nu le-a mai dat acestora ocazia să pună în scenă o nouă mascaradă, preferând să-și ia adio în mod spectaculos de la UVT.

Vă prezentăm integral discursul pe care l-a ținut Paul Albu în fața membrilor comisiei de concurs rămași ca la dentist:

“Ceea ce doresc să afirm de la bun început este faptul că, prin următoarele cuvinte pe care le voi exprima, nu doresc să fiu privit ca o victimă și nici nu mă autovictimizez, ci doar prezint realitatea ultimelor 18 luni, prin prisma noii perspective pe care o am.

Această bătălie nu a mai avut, de ceva vreme, doar o miză personală, ci una suprapersonală, reprezentând un manifest pentru toți tinerii care doresc să urmeze o carieră academică și care trebuie să știe că este total justificat să își caute dreptatea dacă au fost nedreptățiți într-un mod similar.

Eu mi-am câștigat dreptul ca astăzi să fiu auzit și, sper, și ascultat. Nu am venit aici, astăzi, să emit judecăți, pentru că asta a făcut-o deja instanța de judecată, cea care nu m-a dezamăgit. Eu am doar nădejdea că au fost luate învățăminte care să eficientizeze managementul educațional al instituției, în ansamblul ei!

Am realizat anumite sacrificii, pe mai multe planuri, pentru a dobândi rezultatele prezente, așa cum sunt ele, iar pentru acest motiv nu voi permite ca ele să fie ridiculizate prin jocuri meschine efectuate de oameni ghidați de interese personale obscure! Astfel de jocuri sunt categoric inacceptabile din perspectiva personală și consider cu tărie că așa ar trebui să fie și la nivelul comunității academice.

Nu știu dacă vreunul dintre dumneavoastră s-a confruntat cu o astfel de situație de-a lungul carierei și sper cu sinceritate să nu fie cazul, pentru că este la fel de inacceptabil un astfel de abuz, care a fost realizat de o serie de persoane, în mod direct, prin acțiunile lor, dar și indirect, prin inacțiune, care poate fi la fel de gravă.

Cei care au orchestrat și mai apoi au susținut acest demers prin care timp de 18 luni am fost împiedicat să susțin concursul până la final, nu sunt astăzi cei care au câștigat. Eu sunt cel care a câștigat prin faptul că am reușit sa cunosc cu adevărat persoane asupra cărora am făcut, pe parcursul anilor, mai degrabă proiecții, decât să privesc realitatea din fața ochilor.

Mai mult, acum pot să aleg dintr-o perspectivă mult mai clară și mai cuprinzătoare, entitățile și oamenii cu care să construiesc profesional si alături de care să obțin, în continuare, rezultate pozitive, atât pentru mine, cât și pentru societate, în ansamblu.

Practic mă aflu în fața posibilității de a face alegerea potrivită pentru viitorul meu. Dar nu pot să neg că toate acestea nu și-au pus amprenta și într-un sens negativ, iar impactul pe care l-au produs este greu de evaluat acum, dar cu siguranță au dus la o recreionare a parcursului privind dezvoltarea propriei cariere universitare, responsabilitate ce trebuie asumată de UVT.

Nimeni, subliniez, nimeni nu este de neînlocuit! Sunt conștient de aceasta și perfect de acord și este exact motivul pentru care demnitatea nu trebuie să fie niciodată negociată sau o monedă de schimb sau, cu atât mai puțin, pierdută, ea fiind mai presus decât o poziție sau o funcție. Cel puțin pentru mine! <Any man or institution that tries to rob me of my dignity will lose>, sunt cuvinte rostite de către Nelson Mandela și sunt cuvinte care se potrivesc de minune.

Eu, personal, mi-am pierdut respectul pentru această instituție, iar apoi, pe parcurs, și încrederea, fapt ce, la momentul de față, face incompatibilă o relaționare profesională. Sindromul Stockholm nu este unul ce mă reprezintă, prin urmare am venit pentru a vă transmite, în persoană, faptul că opțiunea mea este aceea de a încheia, acum și aici, colaborarea profesională și instituțională pe care am avut-o de aproximativ 20 de ani, urmând ca fiecare să-și continue drumul cu propria conștiință!”.