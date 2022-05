Un bărbat din vestul țării a murit strivit de tractor

Astăzi, 07.05.2022, în jurul orei 12:45, pompierii militari ai Detașamentului Sebiș, au fost solicitaţi să intervină în localitatea Poienari, comuna Halmagiu pentru a extrage o persoană peste care căzuse un utilaj agricol ( tractor).

Pentru misiune au fost mobilizate de urgenta forțe și mijloace ale Detașamentului de pompieri Sebiș- Secția Gurahonț: o autospeciala cu modul descarcerare, 7 Subofițeri, un echipaj SMURD și un echipaj SAJ.

Ajunși la fata locului, pompieri militari au extras victima( sex masculin, in vârsta de 41 de ani, in stare de inconștiență) de sub tractor iar echipajul SMURD a început efectuarea manevrelor de resuscitare.

Din păcate, in ciuda eforturilor depuse de către echipajul SMURD, victima nu prezenta semne compatibile cu viața si a fost declarată decedata de către medicul echipajului SAJ, conform specialarad.ro.

Cercetările au fost preluate de organele abilitate.