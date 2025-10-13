Tradiţie, sărbătoare cu bucurie şi chemarea inocenţilor! Foto

Tradiţie, sărbătoare cu bucurie şi chemarea inocenţilor!

Să ajungi în Mănăştiur, străbaţi câţiva kilometri un drum prin câmpie. Până dai de o cale ferată şi, abia ce-o treci, începe satul, se ivesc, pe partea dreaptă, primele case. Drumul ăsta, după ce mai înaintezi, te duce într-o intersecţie. De aici poţi să o iei în ce parte doreşti.

Chiar în nodul ăsta, dincolo de şosea, pe o casă netencuită, însă solidă, impunătoare, este pus un semn. Cine îl vede, bine-ar fi să se apropie şi să citească ce scrie, în numele eternităţii, pe placa albă de marmură. E un semn că în acest loc, cu un veac şi un pic în urmă, s-a născut George Gârda: avocat cu notorietate, delegat titular la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, fost secretar al Adunării Deputaţilor din primul parlament al României Mari.

S-a făcut cunoscut şi cu poeziile, unele atât de ştiute astăzi, scrise în dialect bănăţean. Expresia, prea ştiută, „Tot Banatu-i fruncea”, pentru cine încă nu a aflat, lui îi aparţine. Este titlul uneia dintre poeziile sale.

George Gârda rămâne, în vatra Mănăştiurului, personalitatea dintâi. Consătenii lui de azi, de cinci ani, ţin un festival, care-i poartă numele. Şi şcoala gimnazială din localitate îi poartă numele. O binemeritată răsplată pentru avocatul de renume, pe care, uite, istoria îl încape pe deplin, pentru că el a cultivat valorile spirituale şi drepturile bănăţenilor.

Festivalul, rostul lui mai exact, ajuns la cea de a cincea ediţie, rămâne valorificarea creaţiei poetice dialectale a lui George Gârdea. Din cei 31 de elevi – veniţi de la Făget, Balinţ, Bethausen, Margina, Timişoara, Mănăştiur, Bocşa – şapte au recitat din opera sa. Interpreţi de muzică populară, solişti vocali şi instrumentişti, au oferit spectacolul aşteptat de sătenii adunaţi la căminul cultural.

„S-a pus bază – aici îl citez pe profesorul şi scriitorul Ion Căliman, membru în fiecare an în juriu – pe costumul popular, care face parte din „lista” juraţilor. S-a mai avut în vedere dicţia, cursivitatea în pronunţarea fonetismelor specifice graiului bănăţean”.

Au fost prezenţi şi doi creatori de poezie în grai, Nicolae Ghezu, are 90 de ani, este din Soceni, Caraş-Severin, şi Gheorghe Ţepeneu. Prezentatorul festivalului, un bun vorbitor, nu doar în grai, a fost Dan Liuţ, preşedintele Asociaţiei Scriitorilor în Grai Bănăţean.

A fost o ediţie reuşită din punct de vedere calitativ, de fapt o emulaţie de poezie, muzică, port popular şi dans. Grupul inocenţilor – elevi îmbrăcaţi în costume populare – s-a distins, indiferent din ce parte ai fi privit mulţimea – în orice moment. Majoritatea costumelor erau scoase, cum se zice, curent, să se pună în evidenţă valoarea lor, din lada de zestre a familiilor.

Nu lipsită de substanţă este plăcerea cu care aceşti copii îmbracă veşmintele care au fost purtate – nu-i exagerare- de înaintaşii lor din două generaţii. I-am fotografiat pe unii dintre ei. Poate într-o zi aceste instantanee, tot mai rare, măcar pentru câţiva dintre ei, vor fi un martor fidel al propriei lor copilării. Şi un moment, chiar şi atins de nostalgie, când ei vor genera, cu moştenitorii lor, că timpul trece, un nou moment care să întregească tradiţia. Precum acesta!

N.A. Spectatorii prezenţi, nu puţini, la Festivalul „George Gârda”, ediţia a V-a, din Mănăştiur, înainte de a începe spectacolul, au fost serviţi, de fetiţele îmbrăcate în costume populare, umblând printre rânduri cu tăvile încărcate cu pâine unsă cu untură şi nelipsita ceapă tăiată fideluţe. O trimitere, dintr-o dată, într-o vreme care, pentru cunoscători, a stârnit o încărcătură de timp şi trăire!