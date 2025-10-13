După 15 ani de așteptare, Timișoara are legătură directă la Autostrada A1 (video)

După 15 ani de așteptare, Timișoara are legătură directă la Autostrada A1

După 15 ani de așteptări și ocoluri prin Giarmata sau Remetea, Timișoara are în sfârșit acces direct la Autostrada A1.

Drumul de legătură de pe Calea Aradului este dat în folosință astăzi și oferă șoferilor o rută rapidă spre rețeaua națională de autostrăzi.

”Timișoara se leagă direct de Autostrada A1 prin descărcarea de pe Calea Aradului, drum care este dat în folosință astăzi.

Vreme de 15 ani, timișorenii au fost nevoiți să meargă până la Giarmata sau Remetea pentru a putea circula pe A1, lucru care a făcut ca traficul din Calea Lipovei și Lugojului să fie un coșmar.

Cel mai important oraș din vestul țării avea nevoie de acces direct la autostradă, dar, din păcate, a fost privat de acest drum din cauza unor decidenți pentru care Timișoara nu a contat.

Îi mulțumesc lui Sorin Grindeanu pentru că în perioada în care a fost ministru al Transporturilor s-a preocupat de nevoile orașului nostru, dar și ale județului.



Avem investiții importante în Timiș, unele finalizate, altele în derulare pe care acest județ le merită. Acordăm în continuare atenție tuturor proiectelor, le urmărim evoluția și ne asigurăm că sunt duse la bun sfârșit”, a transmis Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș.

Sursa foto: captură video