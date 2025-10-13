O provocare filosofică în era postadevărului…

Mâine, de la ora 16, exploratorul Alexandru N. Stermin revine la Universitatea de Vest din Timișoara, în cadrul conferinței „Natura ca provocare filosofică în era postadevărului”.

Biolog, profesor și explorator, Alexandru N. Stermin este cunoscut pentru expedițiile sale în jungla Amazonului și în Siberia.

Activitatea sa este centrată pe înțelegerea profundă a relației dintre om și natură, inspirată din comunitățile tribale pe care le-a întâlnit.

Alexandru N. Stermin este profesor la Facultatea de Biologie și Geologie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și este autorul mai multor cărți apreciate, inclusiv bestseller-ele „Jurnalul unui ornitolog” (2017), „Călătorie în jurul omului” (2021) și „Căzuți din Junglă” (2022).

Moderat de Lucian Pârvulescu, evenimentul care va avea loc în Amfiteatrul A01 de la UVT este cu intrare liberă și le propune celor interesați o discuție sinceră și provocatoare despre natură și adevăr, în vremurile în care știința este pusă sub semnul întrebării, iar fake news-ul circulă mai repede decât păsările migratoare.

Manifestarea face parte din seria „Conectați la viitor”, un proiect al Universității de Vest din Timișoara dedicat dialogului între știință, cultură și societate și este co-finanțată de Administrația Fondului Cultural Național.

Evenimentul este finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte.