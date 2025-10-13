Anunț licitație – teren intravilan Sânmihaiu Român

Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin D.G.R.F.P. TIMISOARA– Direcția Colectare – Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale, organizeaza in data de 29 octombrie 2025, ora 14:00, LICITATIA I (prima licitatie) pentru vanzarea bunului imobil:

a) teren intravilan in suprafata de 579 mp, categorie de folosinta- arabil (drum) inscris in CF 407985 Sanmihaiu Roman, nr cadastral 407985, situat in Sanmihaiu Roman, jud. Timis, preţ de pornire la licitaţia I de 167.961 lei.

Licitatia se va desfasura la sediul nostru D.G.R.F.P. TIMISOARA– Direcția Colectare – Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale din mun. Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 613, jud. Timis.

Pentru informaţii suplimentare (conditii participare, depunere oferta) vă puteţi adresa la numarul de telefon 0256200178. Anuntul integral se afla postat pe www.anaf.ro, sectiunea Anunturi-valorificari prin licitatie a bunurilor sechestrate- Timisoara Executari silite cazuri speciale.