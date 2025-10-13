Rogobete anunţă controale în toate clinicile private din țară

După decesul unei tinere de 29 de ani la o clinică privată din Constanța, Ministerul Sănătății a anunțat controale naționale pentru a verifica respectarea normelor sanitare, potrivit romania-actualitati.ro.

Inspecția Sanitară de Stat va începe o serie de controale în clinicile private din întreaga țară pentru a se vedea dacă aceste instituții sanitare respectă normativele legale în vigoare – a anunțat duminică ministrul Alexandru Rogobete, la Vaslui.

Decizia vine după ce o femeie de 29 de ani a decedat în urma unei intervenții chirurgicale efectuate într-o clinică privată din județul Constanța.

La această clinică va merge luni Corpul de Control al ministerului pentru a verifica dacă secția de terapie intensivă, blocul operator și modul de organizare a unității sanitare corespund cu normativul în vigoare.

Ministrul a mai precizat că toate rezultatele controalelor vor fi făcute publice.

Tânăra de 29 de ani a murit miercuri, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, în urma complicațiilor apărute după ce a născut la o clinică privată.

Sursa foto: Alexandru Rogobete/Facebook

