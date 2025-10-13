Anunț licitație – teren intravilan Satchinez

D.G.R.F.P. Timişoara, prin intermediul A.J.F.P. Timiş, vă face cunoscut că în ziua de 29 luna 10 ora 15 anul 2025 în localitatea Timişoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 9B, AMFITEATRU, se va vinde la licitaţie:

teren construibil – INTRAVILAN, CURŢI CONSTRUCŢII, A1 Top: 2871-287, în suprafaţă de 9924 mp, înregistrat in cartea funciară nr. 400892 Satchinez, A1.1 Top: 2871-2873/3/10, construcţii industriale şi edilitare, grajd taurine; A1.2 Top: 2871-2873/3/10, construcţii industriale şi edilitare, grajd taurine DEMOLAT, A1.3 Top: 2871-2873/3/10, construcţii industriale şi edilitare, grajd taurine. situat în loc. Satchinez, Jud. Timiş, proprietate a debitorului ÎNFRÂŢIREA¸ conform anunţului de vânzare nr. 3349-10 din data de 30.09.2025, preţ de pornire al licitaţiei I: 491602 lei* + TVA

* În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA 21%).

Informaţii detaliate se regăsesc pe site-ul ANAF -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, la secţiunea licitaţii şi anunţuri -licitaţii-valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate sau accesând link-ul: https://static.anaf.ro/static/2/Timisoara/20251001140055_3349-10_17703.pdf

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timişoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256/259.410 .