Cătălin Oancea expune la Galeria Brăteanu

Galeria Brăteanu îi invită pe iubitorii de artă la vernisajul expoziției de sculptură ,,Zergi’’ a artistului vizual Cătălin Oancea, care va avea loc joi, 16 octombrie, de la ora 18.

Despre opera lui Cătalin Oancea reputatul critic de artă Aurelia Mocanu remarca: ,,Versatil iubitor de materiale academice ale sculpturii, Oancea dezvoltă un figurativ parabolic-hieratic.

Adaugă elemente de recuzită realizate minuţios, preferabil din metale, valorificând luciul, culoarea, reflexul. Lemnul sau marmura sunt degroşate, la rigoare, decis, axial, pe unghiuri ascuţite.

Artistul face vizibile „articulările” la temele geometrice şi „articulaţiile” în regnul anatomic, chiar prin severă secţionare.

Umanoizii lui cu ţinută arhaică sunt eliptici, mai ales de braţe, şi sunt contaminaţi cu chipuri de animale simbolice.

Când aglomerează şi deapănă fir metalic pentru a configura în spaţiu o cuşcă, un cuib ori un scaun-oglindă, Oancea devine ingenios şi prolific.’’

În cuvântul de deschidere prof. Ovidiu Justinianu va vorbi despre personalitatea şi opera maestrului Cătalin Oancea.

Expoziția poate fi vizitată până în 22 octombrie.

Galeria Brăteanu este situată în Timişoara, pe strada Lucian Blaga nr. 8.