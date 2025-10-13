Rata anuală a inflației a urcat la 9,88% în luna septembrie. Topul scumpirilor
Rata anuală a inflației a urcat la 9,88% în luna septembrie, de la 9,85% în luna august, în condițiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,09%, serviciile cu 10,36%, iar mărfurile alimentare cu 7,86%, potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS).
“Indicele prețurilor de consum în luna septembrie 2025 comparativ cu luna august 2025 a fost 100,36%. Rata inflației de la începutul anului (septembrie 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 8,5%. Rata anuală a inflației în luna septembrie 2025 comparativ cu luna septembrie 2024 a fost 9,9%.
Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (octombrie 2024 – septembrie 2025) față de precedentele 12 luni (octombrie 2023 – septembrie 2024) a fost 6,1%”, se arată în comunicatul INS, citat de tvrinfo.ro.
Conform sursei citate, indicele armonizat al prețurilor de consum în luna septembrie 2025 comparativ cu august 2025 a fost 100,50%. Rata anuală a inflației în luna septembrie 2025 comparativ cu septembrie 2024 calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC) a fost 8,6%.
Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (octombrie 2024 – septembrie 2025) față de precedentele 12 luni (octombrie 2023 – septembrie 2024) determinată pe baza IAPC a fost 5,9%.
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat, în august, că inflația va forma o ‘cocoașă’ în luna septembrie, când va fi înregistrat un vârf de 9,6 – 9,7%, iar la finalul anului va fi probabil peste 9%.
De la 1 august, România aplică o cotă standard de TVA în creștere la 21%, de la 19% anterior, și doar o singură cotă redusă, de 11%.
EVOLUŢIE INFLAŢIE
Ianuarie: + 5%
Februarie: + 5%
Martie: + 4,9%
Aprilie: + 4,9%
Mai: + 5,5%
Iunie: + 5,7
Iulie: + 7,8
August: + 9,9%
Septembrie: + 9,9%
Sursă: INS
TOPUL SCUMPIRILOR
produse alimentare: + 7,86%
produse nealimentare: + 11,09%
CITEȘTE ȘI: Cătălin Oancea expune la Galeria Brăteanu
servicii: + 10,36%
Sursa: INS
TOPUL SCUMPIRILOR – Mărfuri alimentare
fructele proaspete: + 32,42%
cacao și cafea: +19,23%.
produsele zaharoase și mierea de albine: + 12,6%
Sursă: INS
TOPUL SCUMPIRILOR – Mărfuri nealimentare
energiei electrică: + 69,16%,
energia termică: + 13,63%
tricotaje: + 8,46%
Sursă: INS
TOPUL SCUMPIRILOR – Servicii
serviciile de igienă și cosmetică: + 19,52%
călătoriilor cu trenul: + 18,59%
serviciile de reparații auto: +15,76%
Sursă: INS