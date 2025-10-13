Rata anuală a inflației a urcat la 9,88% în luna septembrie. Topul scumpirilor

Rata anuală a inflației a urcat la 9,88% în luna septembrie, de la 9,85% în luna august, în condițiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,09%, serviciile cu 10,36%, iar mărfurile alimentare cu 7,86%, potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS).

“Indicele prețurilor de consum în luna septembrie 2025 comparativ cu luna august 2025 a fost 100,36%. Rata inflației de la începutul anului (septembrie 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 8,5%. Rata anuală a inflației în luna septembrie 2025 comparativ cu luna septembrie 2024 a fost 9,9%.

Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (octombrie 2024 – septembrie 2025) față de precedentele 12 luni (octombrie 2023 – septembrie 2024) a fost 6,1%”, se arată în comunicatul INS, citat de tvrinfo.ro.

Conform sursei citate, indicele armonizat al prețurilor de consum în luna septembrie 2025 comparativ cu august 2025 a fost 100,50%. Rata anuală a inflației în luna septembrie 2025 comparativ cu septembrie 2024 calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC) a fost 8,6%.

Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (octombrie 2024 – septembrie 2025) față de precedentele 12 luni (octombrie 2023 – septembrie 2024) determinată pe baza IAPC a fost 5,9%.

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat, în august, că inflația va forma o ‘cocoașă’ în luna septembrie, când va fi înregistrat un vârf de 9,6 – 9,7%, iar la finalul anului va fi probabil peste 9%.

De la 1 august, România aplică o cotă standard de TVA în creștere la 21%, de la 19% anterior, și doar o singură cotă redusă, de 11%.

EVOLUŢIE INFLAŢIE

Ianuarie: + 5%

Februarie: + 5%

Martie: + 4,9%

Aprilie: + 4,9%

Mai: + 5,5%

Iunie: + 5,7

Iulie: + 7,8

August: + 9,9%

Septembrie: + 9,9%

Sursă: INS

TOPUL SCUMPIRILOR

produse alimentare: + 7,86%

produse nealimentare: + 11,09%

CITEȘTE ȘI: Cătălin Oancea expune la Galeria Brăteanu

servicii: + 10,36%

Sursa: INS

TOPUL SCUMPIRILOR – Mărfuri alimentare

fructele proaspete: + 32,42%

cacao și cafea: +19,23%.

produsele zaharoase și mierea de albine: + 12,6%

Sursă: INS

TOPUL SCUMPIRILOR – Mărfuri nealimentare

energiei electrică: + 69,16%,

energia termică: + 13,63%

tricotaje: + 8,46%

Sursă: INS

TOPUL SCUMPIRILOR – Servicii

serviciile de igienă și cosmetică: + 19,52%

călătoriilor cu trenul: + 18,59%

serviciile de reparații auto: +15,76%

Sursă: INS