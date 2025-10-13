Au avut treabă şi s-au grăbit… Peste 500 de amenzi date de polițiștii locali din Timişoara pentru staţionare în zona pietonală

Poliția Locală Timișoara (PLT) reamintește că, potrivit HCL 117/2024, staționarea vehiculelor în zonele pietonale ale municipiului, în afara spațiilor marcate expres de administratorul domeniului public, este interzisă, nerespectarea prevederii fiind sancționată cu amenzi de la 500 la 1.000 lei pentru persoanele fizice și de la 1.000 la 2.000 lei pentru persoanele juridice.

„Polițiștii locali acționează în centrul orașului pentru a lua măsuri în astfel de cazuri, cele mai frecvente fiind constatate pe Străzile A. Pacha, V.V. Delamarina, Palanca, E. Savoya și C. Mușat. Au existat însă autovehicule staționate neregulamentar și pe alte străzi precum V. Alecsandri, F. Mercy, E. Ungureanu, Radu Negru, Dr. N. Paulescu, Regimentul 5 Vânători, Janos Bolyai, Alba Iulia, dar și în Piața Victoriei și Piața Libertății”, a transmis PLT.

În ultimele luni, peste 500 de conducători auto au fost sancționați cu amenzi de aproape 240.000 de lei pentru că și-au parcat mașinile pe străzile destinate pietonilor.

„Deși majoritatea celor surprinși nu au avut nimic de menționat fiind conștienți că nu aveau voie să staționeze în zonă, unii au găsit și explicații precum ”mi-am lăsat fratele la Judecătorie”, ”am fost la avocat”, ”am fost la notar”, ”am fost la Tribunal cu o citație”, ”am descărcat marfa și nu mi-a ieșit autorizația”, ”am fost cu cineva la bancă”, ”am fost să iau de mâncare la copii”, ”nu am văzut indicatorul” sau ”am fost grăbit”.

Polițiștii locali atrag atenția conducătorilor auto că astfel de verificări se fac zilnic și că, pe lângă sancțiuni, cei surprinși se pot alege și cu autovehiculele ridicate, motiv pentru este recomandat să se parcheze acolo unde acest lucru este permis”, a comunicat PLT.