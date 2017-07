Liviu Dragnea a reușit să scoată din minți pe toată lumea, chiar și pe cei care nu s-au implicat deloc în disputele politice, persoane publice fiind. Este și cazul renumitului actor timişorean Florin Călinescu. Acesta nu s-a mai putut abține și i-a transmis un mesaj puternic președintelui PSD.

„Bai, domnule Liviuca, te rog eu mult, cand am citit programul de guvernare am zis ca poate iesi ceva, de ce sa fim tot timpul carcotasi? Ba, dar sa nu te tii de nimic aproape din ce-ai promis? Acum, ca nu se poate, ca guvernul de dinainte nu a pus in aplicare… Ba, nu te supara pe mine, asta este gargara, vrajeala sparta cum zicem noi in cartier. Cand ne facem un business plan ne gandim la o predictibilitate. Daca spui ca reduci TVA-ul de la 24% la 18%, redu-l, tata! Nu ma aburi cu treaba ca la anul, deci peste inca un an si ceva o sa facem ceva, parca-i TVA-ul neamurilor neamurilor voastre”, spune Florin Calinescu intr-un video postat pe pagina sa de Facebook.

Reducerea TVA la 18% se amana pentru 2019.

„Guvernul va propune modificarea cotei TVA de la 19% la 18%, incepand cu 1 ianuarie 2019. Astfel, vom avea a doua cea mai redusa cota din UE, dupa Luxemburg cu 17%. Vom extinde cota 5% de TVA pentru vanzarea de locuinte (cele cu o suprafata mai mica de 120 mp), si pentru inputuri in agricultura, incepand cu 1 ianuarie 2018. Mizam pe 50.000 de noi locuri de munca in constructii, si ca urmare a propunerii noastre de reducere a TVA pentru vanzarea de locuinte”, se arata in noul program de guvernare al Coalitiei PSD-ALDE, citat de Aktual24.ro.