Sportul câştigă tot mai mult teren la Giroc (galerie foto)

Şase secţii funcţionează la ora actuală în cadrul Clubului Sportiv Giroc Chişoda, alte două aflându-se în discuţii în vederea înfiinţării. Fotbal, şah, karate, handbal, atletism şi tir pot practica micuţii din comuna situată lângă Timişoara, iar pasionaţii de judo şi volei mai au de aşteptat puţin pentru a-şi începe activitatea.

Fotbalul, deschizătorul de drum

Iniţiativa deschiderii acestui club i-a aparţinut lui Robert Fruşa, antrenor cu rezultate excepţionale în fotbalul juvenil la Politehnica Timişoara.

În 2015, el a pus pe masa primarului Iosif-Ionel Toma proiectul înfiinţării unei entităţi sportive care să le ofere copiilor din Giroc şi Chişoda şansa de a face mişcare şi, la un moment dat, chiar să facă pasul spre marea performanţă. Aşa cum era de aşteptat, prima secţie deschisă a fost cea de fotbal.

„Eram într-o deplasare cu juniorii mari de la Poli exact când a fost nebunia cu incidentul de la Colectiv. Nu puteam dormi, ştirile rulau constant şi pe acest fond… Perspectivele erau sumbre, doream o nouă provocare şi mă întrebam ce pot face în continuare. Mi-am propus să creez un proiect legat de sport şi să merg cu el la domnul primar, pentru că oricum nu mai exista aproape nimic aici. Echipa de seniori era la retrogradare în liga a patra, băieţii nu se prea prezentau la meciuri… Mi-am propus să încep cu fotbalul, pentru că este domeniul în care mă pricep cel mai bine, nu are secrete pentru mine, iar apoi, în funcţie de ceea ce îşi doreşte lumea din comună, să dezvoltăm şi alte secţii. Am pornit cu o echipă de fotbal, am adunat copiii care vor să practice acest sport de pe raza comunei Giroc. Una dintre cerinţele primăriei a fost ca minimum 80 la sută dintre copiii legitimaţi să provină din Giroc şi din Chişoda. Au venit de diferite vârste, la un moment dat a trebuit să reglez puţin problema şi să-i împart pe categorii. Am mers pe o grupă mare, de 17-18 ani, una de 11-12 ani şi o alta cu micuţi de 6-10 ani. Apoi, am hotărât să desfiinţăm grupa mare din cauza neseriozităţii, ar fi fost bani cheltuiţi degeaba, şi am rămas cu copiii născuţi în anii 2003 şi 2004 cu care am reuşit, încet-încet, să facem o grupă bună”, ne-a declarat Robert Fruşa, directorul CS Giroc Chişoda.

De la proiect, la… magnet

Secţia de fotbal a început să atragă ca un magnet şi juniori de la cluburi mult mai titrate din Timişoara.

Datorită seriozităţii cu care se lucrează aici, mulţi copii preferă să reprezinte în competiţii gruparea din comuna Giroc.

„O mare bucurie pentru mine în acest an este că după desfiinţarea unor grupe din oraş copiii au ales să vină la noi. Şi nu pot să spun că sunt copii care nu s-au integrat la cluburile mari din oraş. Ei şi-au dorit să vină la Giroc pentru că aici se face treabă serioasă, condiţiile sunt la un nivel bun. Susţinerea din partea primăriei şi a consiliului local este una foarte bună. Este clubul primăriei, m-am ferit total de implicarea financiară a părinţilor în activităţile copiilor, pentru că în momentul în care omul plăteşte are şi pretenţii, iar atunci nu mai putem discuta despre performanţă. Am funcţionat cu această grupă până în vara anului trecut în sistemul <<Sportul pentru toţi>>, apoi am luat-o meticulos şi am ajuns într-un moment în care vrem să ne calificăm mai departe. Suntem înscrişi în campionatul judeţean la juniori I – U17, cu calificare pe ţară, îmi doresc să fim pe unul dintre primele două locuri şi să mergem mai departe. Momentan avem doar victorii. În lot sunt 24 de jucători, am reuşit să creez concurenţă pe posturi, ceea ce este benefic. Au venit şi jucători experimentaţi, unii dintre ei chiar locuiesc la Giroc. Mergem în paralel şi cu grupele mici, 2008-2009 şi 2010-2011”, ne-a explicat Robert Fruşa.

Trei grupe, trei antrenori

De pregătirea copiilor legitimaţi la secţia de fotbal a CS Giroc Chişoda se ocupă trei antrenori. Directorul Robert Fruşa îi îndrumă pe copiii născuţi în anii 2003 şi 2004, iar cele două grupe mici sunt coordonate de Ovidiu Preda. Toţi portarii se pregătesc cu fostul polist Petru Ţurcaş. „Venirea lui aici a ridicat nivelul portarilor care sunt în loturile clubului nostru”, ne-a precizat Robert Fruşa, care locuieşte la Giroc şi totodată este profesor de educaţie fizică şi sport la Liceul Teoretic „David Voniga” din această comună.

Liga a IV-a Timiş, obiectivul pentru juniorii mari

Ambiţiile fotbalistice nu se rezumă doar la participarea în competiţiile de juniori. Grupa mare va fi înscrisă în sezonul următor la baza piramidei, în Campionatul Municipal Timişoara, echivalentul celui de-al şaselea eşalon valoric. Ţinta este promovarea succesică până în Liga a IV-a Timiş. „Îmi doresc ca această grupă de 2003-2004 să evolueze şi la juniori, şi la Campionatul Municipal Timişoara, cu obiectiv imediat promovarea în Campionatul Judeţean Timiş. Apoi, aş vrea să mai caut jucători sub 21 de ani, posibil tot din Giroc, care au terminat junioratul la cluburile din Timişoara şi nu au avut altă perspectivă. Vrem să facem o echipă cu care să atacăm promovarea în Liga a IV-a Timiş. Planul este să avem o echipă la acest nivel formată din jucători crescuţi în pepiniera noastră. Dacă dorinţa celor din comunitatea locală este să avansăm mai repede, nu este o problemă, dar cred că este mai sănătos să creşti cu copiii tăi, să-i aduci la un nivel ridicat şi să fii acolo sus cu ei”, ne-a precizat Robert Fruşa.

Accent pe toate secţiile

Şahul funcţiona, sub o altă organizare, înaintea înfiinţării CS Giroc Chişoda. Clubul vechi a fost asimilat de noua entitate sportivă, iar de pregătire se ocupă profesorul Zamfir Moldovan.

„De-a lungul vremii au fost performanţe frumoase. Avem mari aşteptări de la Iucu, Juravle, Puşchiţă şi Stancea”, ne-a spus directorul Robert Fruşa.

Secţia de karate este coordonată de sensei George Coca. Şi acest sport a funcţionat la Giroc ca o structură de sine stătătoare anterior deschiderii clubului finanţat de primărie, trecând apoi sub umbrela acestuia. Printre cei care bat la porţile afirmării se află, din nou, tânărul Juravle.

Răspunzătoare de secţia de handbal este Oana Ionescu. Echipa este înscrisă în campionatul naţional al juniorilor 3, iar obiectivul este accederea în fazele superioare. Secţia de handbal mai are grupă de juniori 4 la băieţi, dar şi grupă de fete.

Micii atleţi se află sub îndrumarea Oanei Staicu. Ei vor participa, la sfârşitul lunii octombrie, la o competiţie organizată chiar la Giroc.

„Încercăm să oferim toate condiţiile, astfel încât copiii să se poată prezenta la competiţii şi să obţină rezultate bune”, ne-a spus Robert Fruşa.

Secţiile de handbal şi de atletism sunt cele mai noi, ele fiind asimilate în cadrul CS Giroc Chişoda la începutul acestui an.

Un alt sport care şi-a găsit adepţi este tirul. De organizare se ocupă chiar primarul Iosif-Ionel Toma, care este şi practicant al acestei discipline.

„Este un lucru bun să găsim copii talentaţi şi pasionaţi. Înainte, cluburile sportive şcolare descopereau talente în toate ramurile sportive. Cei de la tir erau trimişi apoi la Dinamo şi la Steaua, acolo se trăgea cel mai bine”, ne-a declarat edilul Iosif-Ionel Toma.