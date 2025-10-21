Simptome neobișnuite ale noilor tulpini Covid – „Stratus” și „Nimbus”. Se răspândesc rapid la nivel mondial

Noile variante ale Covid-19, denumite „Stratus” și „Nimbus”, se răspândesc rapid la nivel mondial și sunt însoțite de simptome neobișnuite, inclusiv dureri severe de dinți și maxilar, alături de vocea răgușită și dureri extreme în gât, asemănătoare cu senzația de a înghiți lame de ras.

Potrivit medicilor, tulpina „Stratus” – alcătuită din variantele XFG și XFG.3 – a dus la o creștere de 60% a spitalizărilor din cauza Covid în Marea Britanie și a devenit tulpina dominantă în Anglia în perioada 29 septembrie – 5 octombrie 2025.

Potrivit pacienților, printre simptomele bolii se numără și durerea de dinți. „Când m-am culcat în acea noapte, mă dureau dinții, mă durea maxilarul și mă durea foarte tare capul”, a dezvăluit o pacientă.

„Durerea de dinți a fost îngrozitoare! Nu am mai avut acest simptom până acum”, a spus un pacient.

Altul a adăugat: „Durerea de dinți, durerile de corp, durerea de cap… sunt groaznice”.

George Sandhu, farmacist adjunct la Well Pharmacy, a explicat că cel mai frecvent simptom al tulpinii „Stratus” este vocea răgușită care apare brusc.

„Un simptom distinctiv pe care multe persoane l-au observat înainte de a fi testate pozitiv pentru cea mai recentă variantă Covid este vocea răgușită”, a declarat acesta.

În cazul tulpinii „Nimbus” (varianta NB.1.8.1), simptomul caracteristic este durerea de gât extrem de puternică, descrisă de pacienți ca o senzație de a înghiți lame de ras.

Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie (UKHSA) a avertizat că virusul Covid continuă să provoace boli grave și decese, în special în rândul persoanelor cu sistem imunitar slăbit și a celor de peste 75 de ani.

„Am observat că simptomele Covid-19 se modifică în timp. În prezent, multe persoane prezintă simptome asemănătoare răcelii, iar unele dintre ele au și febră sau frisoane, tuse continuă, dificultăți de respirație, oboseală, dureri musculare, dureri de cap, dureri în gât, nas înfundat, pierderea poftei de mâncare, greață, diaree sau modificări ale gustului sau mirosului”, a precizat UKHSA.

Principalele simptomele sunt: temperatură ridicată sau frisoane, tuse continuă, pierderea sau modificarea simțului mirosului sau gustului, respirație scurtă, oboseală sau epuizare, dureri în corp, dureri de cap, dureri în gât, nas înfundat sau curgător, pierderea poftei de mâncare, diaree, senzație de rău sau greață.

Autoritățile recomandă vaccinarea de toamnă împotriva Covid-19 ca cea mai bună apărare împotriva bolilor grave.

În România, ultimele date arată că, în săptămâna 6-12 octombrie, au fost înregistrate 1.627 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (Covid-19), în scădere cu 27,7% față de săptămâna precedentă. S-au raportat 12 decese cu implicarea Covid-19, șapte persoane de sex masculin și cinci de sex feminin, toate prezentând comorbidități asociate.

CITEŞTE ŞI: Satul din care a rămas numai biserica

Au fost efectuate 416 teste RT-PCR și 10.872 teste rapide antigenice, cu 6,7% mai puține decât în săptămâna anterioară. Rata pozitivității a fost de 14,4%, în scădere cu 4,2% față de săptămâna anterioară. Până în prezent, pe teritoriul României au fost înregistrate 3.619.570 cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, 69.355 persoane diagnosticate au decedat.