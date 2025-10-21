Fabrică vândută la licitaţie. Foştii angajaţi şi-au primit integral salariile restante după un deceniu, cea mai mare sumă fiind 167.000 de lei

Fabrică vândută la licitaţie. Foştii angajaţi şi-au primit integral salariile restante după un deceniu, cea mai mare sumă fiind de 167.000 de lei

Prima fabrică de seringi de unică folosinţă din România, Sanevit Arad, care nu a mai produs nimic de mai bine de un deceniu, a fost vândută la licitaţie publică, cu preţul de 1.680.000 de euro, iar foştii angajaţi şi-au primit integral salariile restante, cea mai mare sumă plătită fiind de 167.000 de lei.

Reprezentanţii lichidatorului judiciar au confirmat marţi, pentru sursa citată, că fabrica a fost vândută la licitaţie, după mai mulţi ani de încercări. Preţul de pornire a fost de 1.600.000 de euro, iar preţul plătit a fost de 1.680.000 de euro.

Conform lichidatorului judiciar, cumpărătorul este o companie din România, care nu şi-a precizat intenţiile legate de terenurile şi clădirile achiziţionate.

Lichidatorul judiciar a precizat că au fost plătiţi 40 de foşti angajaţi, unul singur care a fost pe statul de plată nefiind găsit până la această dată.

În total, sumele plătite pentru salariile restante s-au ridicat la aproximativ 1,5 milioane de lei.

Potrivit sursei citate, unele persoane au avut de recuperat sume de câteva mii de lei, în timp ce suma cea mai mare a fost achitată unui fost membru din conducerea fabricii, care a încasat 167.000 de lei, a notat observatornews.ro.

