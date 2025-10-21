Dominic Fritz: Vehiculele de peste 3,5 tone vor putea circula în Timișoara doar pe baza unei autorizații la zi sau a unui abonament

Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, a afirmat, marţi, într-o postare pe Facebook, că vehiculele de peste 3,5 tone vor putea circula în Timișoara doar pe baza unei autorizații la zi sau a unui abonament.

„Vom restricționa circulația vehiculelor de mare tonaj în Timișoara. Obiectivul: mai puține șosele stricate de traficul greu, mai puțină poluare și zgomot, un oraș mai sigur pentru toți.

Vehiculele grele, de peste 3,5 tone vor putea circula în Timișoara doar pe baza unei autorizații la zi sau a unui abonament pe care le emitem complet online, în doar câteva minute.

Oricine poate verifica oricând, tot online, dacă un vehicul intrat în oraș are sau nu taxa plătită. Așa avem mai multă transparență și control public.

Accesul spre zonele industriale și logistice va fi în continuare liber.”, a anunţat edilul oraşului.